Dove vedere Napoli-Torino in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Dopo la vittoria di Verona arrivata proprio allo scadere, il Napoli cerca altri tre punti contro il Torino nell'anticipo della ventottesima giornata per blindare il posto nella prossima Champions League.

I granata, alla prima con Roberto D'Aversa in panchina, hanno battuto la Lazio nell'ultimo turno allontanandosi dalla zona bollente della classifica. Sono ora sei i punti di vantaggio sul terzultimo posto che significherebbe retrocessione.

La squadra di Antonio Conte ha invece staccato di due punti la Roma e portato a cinque i punti di vantaggio sul quinto posto, ora occupato dal Como.

Di seguito tutte le info su Napoli-Torino, incluse quelle relative a formazioni, canale tv e copertura streaming.

Come guardare Napoli-Torino in diretta? Canale TV e diretta streaming

Napoli-Torino sarà visibile solo su DAZN: per farlo in tv occorrerà scaricare l'app su un televisore compatibile, oppure utilizzare dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, console PlayStation e XBox o il TIMVISION Box.

Chi è abbonato sia a DAZN che a Sky potrà vedere la partita in tv anche su DAZN 1 (canale 214 di Sky) attivando Zona DAZN, mentre in streaming il match sarà disponibile sul sito di DAZN, scaricando l'app di DAZN su dispositivi mobili e utilizzando NordVPN.

Come guardare ovunque con una VPN

Verona-Napoli: ora di inizio

Serie A - Serie A Diego Armando Maradona

Napoli-Torino si gioca venerdì 6 marzo 2026, allo stadio Maradona di Napoli, con calcio d'inizio previsto alle ore 20.45.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Napoli - Torino Probabile formazione Panchina Allenatore A. Conte Probabile formazione Panchina Allenatore R. D'Aversa

Probabili formazioni Napoli-Torino

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Beukema, Juan Jesus, Buongiorno; Politano, Elmas, Lobotka, Spinazzola; Vergara, Alisson Santos; Hojlund. All. Conte.

TORINO (3-5-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Lazaro, Gineitis, Prati, Vlasic, Obrador; Simeone, Zapata. All. D'Aversa

Forma

Partite tra le due squadre

Classifica