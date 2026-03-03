Goal.com
Lelio Donato

Dove vedere Napoli-Torino in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Il Napoli apre la ventottesima giornata di Serie A contro il Torino, in palio punti pesanti per entrambe le squadre: tutte le info su come seguire la partita in TV e in diretta streaming.

Dopo la vittoria di Verona arrivata proprio allo scadere, il Napoli cerca altri tre punti contro il Torino nell'anticipo della ventottesima giornata per blindare il posto nella prossima Champions League.

I granata, alla prima con Roberto D'Aversa in panchina, hanno battuto la Lazio nell'ultimo turno allontanandosi dalla zona bollente della classifica. Sono ora sei i punti di vantaggio sul terzultimo posto che significherebbe retrocessione.

La squadra di Antonio Conte ha invece staccato di due punti la Roma e portato a cinque i punti di vantaggio sul quinto posto, ora occupato dal Como.

Di seguito tutte le info su Napoli-Torino, incluse quelle relative a formazioni, canale tv e copertura streaming.

Come guardare Napoli-Torino in diretta? Canale TV e diretta streaming

Napoli-Torino sarà visibile solo su DAZN: per farlo in tv occorrerà scaricare l'app su un televisore compatibile, oppure utilizzare dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, console PlayStation e XBox o il TIMVISION Box.

Chi è abbonato sia a DAZN che a Sky potrà vedere la partita in tv anche su DAZN 1 (canale 214 di Sky) attivando Zona DAZN, mentre in streaming il match sarà disponibile sul sito di DAZN, scaricando l'app di DAZN su dispositivi mobili e utilizzando NordVPN.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL allesportivo.

Verona-Napoli: ora di inizio

crest
Serie A - Serie A
Diego Armando Maradona

Napoli-Torino si gioca venerdì 6 marzo 2026, allo stadio Maradona di Napoli, con calcio d'inizio previsto alle ore 20.45.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Napoli - Torino

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • A. Conte

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • R. D'Aversa

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

Probabili formazioni Napoli-Torino

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Beukema, Juan Jesus, Buongiorno; Politano, Elmas, Lobotka, Spinazzola; Vergara, Alisson Santos; Hojlund. All. Conte.

TORINO (3-5-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Lazaro, Gineitis, Prati, Vlasic, Obrador; Simeone, Zapata. All. D'Aversa

Forma

NAP
-Forma

Goal segnato (subito)
9/8
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
5/5

TOR
-Forma

Goal segnato (subito)
6/9
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Partite tra le due squadre

NAP

Ultime 5 partite

TOR

2

Vittorie

1

Pareggio

2

Vittorie

4

Goal segnati

5
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

Classifica

