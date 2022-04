Tra le gare più importanti in assoluto proposte dal trentatreesimo turno di Serie A c’è anche il Derby del Sole, ovvero la sfida che vedrà protagoniste il Napoli di Luciano Spalletti e la Roma di José Mourinho.

Si tratta di una partita che mette in palio punti pesanti e che può rappresentare uno snodo fondamentale tanto per la corsa che conduce allo Scudetto, quanto per quella che porta ad una qualificazione europea. Sia Napoli che Roma infatti, sono pienamente in corsa per i propri obiettivi stagionali e sanno che da qui alla fine del torneo non potranno concedersi pericolosi passi falsi.

I partenopei sono reduci dalla sconfitta interna patita contro la Fiorentina che ha reso più in salita il percorso che gli attende. Battuti per 3-2 al ‘Maradona’, sono ora alla ricerca di quel risultato che consenta loro di riprendere il cammino interrotto e di non perdere la scia di Milan ed Inter.

La Roma sta viceversa attraversando il suo miglior momento in campionato. I capitolini sono infatti in serie positiva da metà gennaio e nelle ultime tre uscite hanno inanellato altrettante vittorie: contro Lazio, Sampdoria e Salernitana.

Quello che andrà in scena sarà il confronto numero 150 tra le due squadre in Serie A. Il bilancio complessivo sorride ai giallorossi in virtù delle 52 vittorie conseguite a fronte dei 51 pareggi e delle 46 affermazioni degli azzurri.

La sfida che si è giocata nella gara di andata lo scorso 24 ottobre 2021, si è chiusa sul risultato di 0-0.

QUANDO SI GIOCA NAPOLI-ROMA

La sfida che vedrà opposte Napoli e Roma si disputerà lunedì 18 aprile 2022 allo stadio ‘Diego Armando Maradona’, quindi l’impianto che ospita le gare interne dei partenopei. Il calcio d’inizio verrà dato alle ore 19,00.

DOVE VEDERE NAPOLI-ROMA IN TV E STREAMING

Sarà DAZN a trasmettere in diretta e in esclusiva Napoli-Roma. Il match sarà dunque visibile sulle smart tv compatibili con l’apposita app e su tutte le altre tipologie di televisori collegabili ad una console PlayStation o Xbox, o ancora a dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e Tim Vision Box.

Essendo trasmessa da DAZN, la partita sarà ovviamente disponibile in streaming su dispositivi mobili come smartphone e tablet o ancora su pc e notebook.

Nel primo caso sarà sufficiente accedere al match attraverso la apposita app compatibile con sistemi Android e iOS, mentre nel secondo basterà collegarsi al sito ufficiale della piattaforma e scegliere la partita del ‘Maradona’ tra i tanti eventi proposti.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

DAZN ha affidato la telecronaca di Napoli-Roma a Stefano Borghi, mentre il commento tecnico sarà di Massimo Ambrosini.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-ROMA

Luciano Spalletti potrebbe disegnare il suo Napoli con un 4-3-3 nel quale Zanoli sarà confermato in una linea difensiva completata da Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui. In mediana si rivedrà il rientrante Anguissa, mentre in attacco Osimhen sarà il perno centrale di un tridente completato da Politano ed Insigne. Zielinski verso la panchina, così come Mertens.

José Mourinho si affiderà ad un 3-4-2-1 nel quale Mkhitaryan e Cristante potrebbero comporre il duo di mediana come in coppa. Karsdorp ed il confermato Zalewski saranno chiamati a presidiare gli esterni, mentre in avanti, a supporto di Abraham, ci saranno lo scatenato Zaniolo e Pellegrini.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Fabian Ruiz; Politano, Osimhen, Insigne. All. Spalletti.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Mkhitaryan, Zalewski; Zaniolo, Pellegrini; Abraham. All. Mourinho.