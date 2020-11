Dove vedere Napoli-Roma in tv e streaming

Nella nona giornata di Serie A si gioca Napoli-Roma: in questa pagina tutte le informazioni su dove vedere il derby del sole in tv e streaming.

Nella nona giornata della 2020/21 si gioca il derby del Sole. Al San Paolo scendono in campo e , due delle squadre che nelle prime giornata di campionato hanno mostrato di potersela giocare a viso aperto. Ancora di più, a maggior ragione, in un match che è una classica del calcio italiano.

Il Napoli arriva reduce da due sconfitte interne con e e cerca di riprendersi. In campionato ha già collezionato cinque successi, che lo pongono al sesto posto, pari con e . La Roma, invece, è al terzo posto: dopo la sconfitta a tavolino alla prima giornata, ha rimesso il turbo fino ad arrivare a quota 17.

I giallorossi saranno trascinati da Mkhitaryan, che ha segnato cinque goal nelle ultime due partite: una tripletta e una doppietta. E' il miglior marcatore stagionale per i giallorossi. Lozano è invece il top scorer dei partenopei, con quattro reti all'attivo.

L'ultimo precedente risale allo scorso 5 luglio, quando Insigne decise il match nel finale fissando il 2-1. L'ultimo successo giallorosso al San Paolo è invece datato 3 marzo 2018, un pirotecnico 2-4 firmato da una doppietta di Dzeko, più i goal di Under e Perotti.

La gara giocata quest'estate è anche l'unico precedente tra Gattuso e Fonseca, che si sfidano per la seconda volta.

QUANDO SI GIOCA NAPOLI-ROMA

Napoli-Roma, il derby del sole, si giocherà in posticipo, domenica 29 novembre alle ore 20.45. Il match si giocherà allo stadio San Paolo, ovviamente a porte chiuse.

DOVE VEDERE NAPOLI-ROMA IN TV E STREAMING

Napoli-Roma sarà visibile in diretta ed esclusiva su Sky. I canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Serie A (202 del satellite).

La partita sarà disponibile anche in diretta attraverso la piattaforma Sky Go, a disposizione di tutti gli abbonati Sky, che possono scaricare l'app su computer, smartphone e tablet. In alternativa, il match sarà visibile su Now TV, che trasmette in streaming il meglio della programmazione Sky. Basterà acquistare uno dei pacchetti proposti.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-ROMA

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Lozano, Politano, R. Insigne; Mertens.

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Karsdorp, Cristante, Juan Jesus; Bruno Peres, Veretout, Lo. Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.