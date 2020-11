Napoli-Roma, le formazioni ufficiali: Cristante in difesa, Mertens prima punta

Le formazioni ufficiali di Napoli-Roma: Fonseca sceglie Cristante per ovviare ai problemi difensivi. Mancini ce la fa, così come Dzeko.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI NAPOLI-ROMA

NAPOLI (4-2-3-1):Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens.

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

Arriva il big match della nona giornata di : in attesa delle due partite di domani, la domenica di Serie A si conclude con - . Al momento i giallorossi hanno 17 punti in classifica, contro i 14 degli azzurri.

Gattuso punta sempre sul 4-2-3-1 ma lo fa con Dries Mertens prima punta e Zielinski dietro di lui. Insigne e Lozano sulle fasce. Bakayoko, squalificato, viene rimpiazzato da Demme.

Paulo Fonseca non cambia ovviamente assetto tattico, ma in difesa ha diversi problemi. Mancini e Ibanez stringono i denti, mentre in mezzo ci sarà Cristante. Karsdorp si prende la fascia destra, mentre Dzeko e Pellegrini dopo il Covid ri riprendono il loro posto da titolari.