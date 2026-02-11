Dove vedere Napoli-Roma in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Non solo Inter-Juve.

La venticinquesima giornata di Serie A offre un altro big match: Napoli-Roma, autentico spartiacque che potrà dire molto sulla corsa ad un posto nella prossima Champions League.

Gli azzurri arrivano all'appuntamento con uno stato d'animo da montagne russe, figlio del blitz in extremis compiuto a Marassi in campionato contro il Genoa sabato scorso a cui però si è unita l'eliminazione dalla Coppa Italia - ai rigori - per mano del Como.

Giallorossi invece rinfrancati dalla vittoria nel monday night col Cagliari, che ha alleviato i dolori causati dal ko di Udine e consentito alla Lupa di riagganciare il quarto posto.

Formazioni, canale tv e copertura streaming di Napoli-Roma, sono tra le info di presentazione della sfida.

Come guardare Napoli-Roma in diretta? Canale TV e diretta streaming

Napoli-Roma sarà visibile in diretta tv scaricando l'app di DAZN su una smart tv compatibile, oppure utilizzando: dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, il TIMVISION Box oppure console PlayStation e XBox.

Il match, inoltre, per gli abbonati sia a DAZN che a Sky sarà visibile in tv su DAZN 1 (canale 214 di Sky) attivando Zona DAZN.

Napoli-Roma sarà disponibile anche in streaming sul sito di DAZN, scaricando l'app di DAZN su dispositivi mobili e utilizzando NordVPN.

Napoli-Roma: ora di inizio

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Napoli-Roma si gioca domenica 15 febbraio 2026, alle ore 20:45, allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Notizie sulle squadre e formazioni

Notizie sul Napoli

Conte spera nel recupero di McTominay a centrocampo, dove mancherà ancora Anguissa. Politano, rientrato a gara in corso col Como, prenota una maglia da titolare. Squalificato Juan Jesus: il braccetto sarà uno tra Buongiorno e Olivera.

Notizie sulla Roma

Rebus Dybala in casa Roma: la Joya affretta i tempi e punta ad essere quantomeno convocato per la sfida col Napoli. Konè e Robinio Vaz in via di guarigione: dovrebbero essere disponibili.

Probabili formazioni Napoli-Roma

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Gutierrez, Elmas, Lobotka, Spinazzola; Politano, Vergara; Hojlund. All. Conte.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, El Aynaoui, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; Malen. All. Gasperini.

Forma

Partite tra le due squadre

Nei ben 179 precedenti tra Napoli e Roma il bilancio sorride ai giallorossi (66 vittorie a 55), mentre i pareggi sono 58.

