Dove vedere Napoli-Milan in tv e streaming

Big match tra Napoli e Milan nell'ottava giornata di Serie A: in questa pagina tutte le informazioni su dove vedere la partita in tv e streaming.

Le squadre che fino ad ora, sul campo, insieme al , hanno fatto registrare il migliore percorso in questa Serie A. e si sfidano finalmente, l'una contro l'altra, allo stadio San Paolo per il big match dell'ottava giornata di campionato.

In classifica il Milan guarda tutti dall'altro, a quota 17 punti; con il Napoli in terza piazza a 14 punti. Tra di loro c'è la mina vagante rappresentata dal Sassuolo, mentre a pari merito con il Napoli, la di Fonseca.

Le due squadre hanno espresso un ottimo gioco fino a questo momento, anche se paradossalmente arrivano a questa sfida con qualche dubbio. Il Milan, prima della sosta, è incappata nella sconfitta di Europa League contro il Lille e poi nel pareggio in campionato contro il Verona.

La squadra di Gattuso, dal canto suo, ha battuto il Bologna in campionato ed il Rijeka in Europa League, ma facendo infuriare proprio 'Ringhio' per un gioco non brillante. In più c'è da registrare il brutto infortunio per Osimhen, che lo renderà indisponibile.

Il Napoli è imbattuto da 11 gare di contro il Milan (6V, 5N): l’ultima squadra che è rimasta imbattuta contro i rossoneri per almeno 12 partite nel massimo campionato è stato il Napoli stesso tra aprile 1974 e dicembre 1979.

Il Milan ha vinto solo una delle 14 sfide di Serie A giocate contro il Napoli al San Paolo nel XXI secolo (6N, 7P): successo che risale ad ottobre 2010 con reti di Robinho e Ibrahimovic per i rossoneri e Lavezzi per i partenopei.

Il Napoli è reduce da due sconfitte interne in tutte le competizioni, contro AZ e Sassuolo, e potrebbe perdere tre partite di fila in casa per la prima volta da dicembre 2012 con Walter Mazzarri in panchina.

QUANDO SI GIOCA NAPOLI-MILAN

Napoli-Milan si giocherà domenica 22 novembre, con il calcio d'inizio fissato alle ore 20.45. Posticipo serale di lusso per la Serie A, in alta classifica. Si giocherà allo stadio San Paolo, ovviamente e purtroppo a porte chiuse.

DOVE VEDERE NAPOLI-MILAN IN TV E STREAMING

La partita tra Napoli e Milan verrà trasmessa in esclusiva su Sky, più precisamente sul canale Sky Sport Uno (201 del satellite) e sul canale Sky Sport Serie A (202 del satellite).

In alternativa, come sempre, il match sarà visibile in su Sky Go, il servizio dedicato agli abbonati Sky scaricando l'app su computer, smartphone e tablet, o su Now TV registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili, che comprendano la partita Napoli-Milan.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-MILAN

Indisponibili Osimhen e Hysaj (positivo al coronavirus) per Gattuso. A sinistra dovrebbe esserci Mario Rui, in attacco si gioca una maglia Petagna, anche se Mertens potrebbe agire da prima punta come negli scorsi anni. A sinistra ci sarà Insigne, reduce dalle ottime prove in maglia azzurra, a destra Lozano, mentre sulla trequarti potrebbe giostrare Zielinski. L'alternativa è il ritorno al 4-3-3, col polacco o Elmas mezzala sinistra. A centrocampo mediana composta da Bakayoko, qualora recuperi dallo stato febbrile, e Fabian Ruiz. In difesa Koulibaly a comandare il pacchetto centrale. Tra i pali out Ospina, fermatosi in nazionale: spazio a Meret.

Anche per Pioli (positivo al Covid-19) un solo indisponibile: Rafael Leao, che ha accusato un problema col Under 21. Torna abile e arruolato Romagnoli, a far coppia con Kjaer in difesa. Bennacer e Kessié continuano a dare migliori garanzie di Tonali a centrocampo. Saelemaekers, Calhanoglu e Rebic a supporto di Ibrahimovic.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, T. Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.