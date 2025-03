Dove vedere Napoli-Milan in diretta tv e streaming?

SSC Napoli vs AC Milan

Tutte le info su dove e come vedere Napoli-Milan, big match della trentesima giornata di Serie A: canale tv e copertura streaming.

Riflettori della trentesima giornata di Serie A rivolti in particolar modo sul 'Maradona', dove il weekend di campionato viene acceso dal big match tra Napoli e Milan.

Fermo restando che gli azzurri devono anche guardare cosa farà l'Inter contro l'Udinese, nonché prestare attenzione all'Atalanta terza, l'incrocio coi rossoneri rappresenta l'ultima sfida di cartello prima di un finale di calendario - perlmeno sulla carta - abbordabile.

Corsa Scudetto da una parte, rimonta Champions dall'altra: il Diavolo, in serie positiva grazie alle vittorie contro Lecce e Como, tenterà di dare continuità ai risultati felici regalandosi una prestazione di livello al cospetto di una big.

Dove vedere Napoli-Milan in diretta: canale tv e streaming

Napoli-Milan sarà trasmessa in esclusiva su DAZN: per vederla in diretta tv occorrerà scaricare l'app di DAZN su un televisore compatibile, oppure utilizzare console PlayStation e XBox, il TIMVISION Box o ancora dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast.

Chi è abbonato sia a DAZN che a Sky, inoltre, potrà attivare 'Zona DAZN' e vedere Napoli-Milan in tv su DAZN 1 (canale numero 214 di Sky).

Chi presenterà e racconterà Napoli-Milan:

Telecronista e seconda voce: Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni

Napoli-Milan: data e orario del fischio d'inizio

Serie A - Serie A Diego Armando Maradona

Chi trasmette Napoli-Milan in diretta TV e in streaming?

Napoli-Milan: probabili formazioni, infortunati e squalificati

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche 22 Emerson Royal

80 Y. Musah

Come stanno Napoli e Milan

Il pareggio di Venezia ha nuovamente allentato le speranze tricolore del Napoli, che però contro il Milan potrà contare su un'infermeria completamente vuota: Conte avrà l'imbarazzo della scelta e dovrà districarsi tra modulo e titolari, ritrovandosi a fare i conti con un'inedità abbondanza. Out Musah invece tra le fila rossonere, dove mancherà anche il lungodegente Emerson Royal: per il resto rosa al completo e Conceicao a caccia di un blitz che aumenterebbe autostima e chance di quarto posto del Diavolo.

