Tutto in una sera. Il futuro stagionale del Napoli in Europa League dipende dalla sesta giornata della fase a gironi, in cui gli azzurri affrontano il Leicester nel crocevia del Gruppo C.

Napoli obbligato a battere gli inglesi e sperare in in risultato favorevole nell'altra partita del girone, ossia Legia Varsavia-Spartak Mosca. La classifica del raggruppamento di Europa League, a 90 minuti dalla fine, recita: Leicester 8, Spartak 7, Napoli 7, Legia 6.

Questi gli scenari con protagonisti i partenopei:

Napoli qualificato agli ottavi di Europa League se vince col Leicester e lo Spartak Mosca non batte il Legia Varsavia;

Napoli ai sedicesimi di Europa League (da seconda classificata del Gruppo C) se sconfigge il Leicester e lo Spartak supera il Legia;

Napoli in Conference League (da terza classificata del Gruppo C) se pareggia o perde col Leicester e il Legia non vince contro lo Spartak Mosca.

QUANDO SI GIOCA NAPOLI-LEICESTER

Napoli-Leicester si gioca giovedì 9 dicembre 2021 a Napoli, allo stadio 'Diego Armando Maradona': fischio d'inizio in programma alle 18:45.

DOVE VEDERE NAPOLI-LEICESTER IN TV E STREAMING

La partita tra Napoli e Leicester sarà trasmessa in tv su Sky, sui canali Sky Sport Uno (201 satellite; 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport (252 satellite) e Sky Sport 4K (213 satellite).

In streaming, Napoli-Leicester sarà visibile su DAZN: sarà necessario scaricare l'app su smart tv compatibili, smartphone o tablet, oppure utilizzare console Playstation 4, Playstation 5 e Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o dispositivi come Amazon Fire Stick o Google Chromecast. In alternativa, collegandosi al sito di DAZN mediante PC o notebook.

Altra opzione per vedere Napoli-Leicester in streaming è Sky Go, il servizio che Sky offre ai propri abbonati, scaricando l'app su computer, cellulari o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-LEICESTER

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Malcuit, Demme, Mario Rui, Elmas; Politano, Lozano; Petagna. All. Spalletti.

LEICESTER (4-2-3-1): Schmeichel; Castagne, Evans, Soyuncu, Thomas; Soumare, Ndidi; Lookman, Maddison, Barnes; Vardy. All. Rodgers.