Napoli e Juventus si affrontano nell'anticipo della diciottesima giornata: dove seguire il match in diretta tv e streaming.

Aria di Scudetto al 'Maradona' dove il Napoli, capolista e già campione d'inverno con due turni di anticipo, ha l'occasione di allungare ulteriormente battendo la Juventus.

I bianconeri però sono reduci da otto vittorie consecutive senza subire neppure un goal e hanno appena agganciato il Milan al secondo posto, portandosi a -7 dal Napoli.

L'ultimo ko della Juventus risale all'8 ottobre quando la squadra di Allegri uscì sconfitta da un altro confronto diretto, quello a 'San Siro' contro il Milan. Il Napoli invece ha recentemente incassato la prima sconfitta della sua fin qui trionfale stagione sempre a 'San Siro' ma contro l'Inter.

Nella scorsa stagione il Napoli ha vinto 2-1 l'incrocio al 'Maradona' pareggiando poi per 1-1 allo 'Stadium'. L'ultimo successo bianconero in Campania risale al marzo 2019 per 1-2 con reti di Pjanic ed Emre Can.

In totale sono 178 i confronti diretti tra le due squadre con 44 vittorie del Napoli, 50 pareggi e 84 successi della Juventus.

QUANDO SI GIOCA NAPOLI-JUVENTUS

Napoli-Juventus è in programma venerdì 13 gennaio 2023 al 'Maradona'. Il calcio d'inizio è programmato per le ore 20.45.

DOVE VEDERE NAPOLI-JUVENTUS IN TV E STREAMING

Napoli-Juventus verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN e sarà visibile tramite l'app, che si può scaricare su smart tv compatibile, su console di gioco come Xbox e PlayStation, o su dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION Box

Il match del 'Maradona' sarà visibile anche in diretta streaming sempre sull'app di DAZN, disponibile anche su smartphone e tablet, mentre da pc e notebook basterà collegarsi al sito.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Napoli-Juventus su DAZN sarà affidata a Pierluigi Pardo col commento tecnico di Massimo Ambrosini.

IN DIRETTA SU GOAL

Napoli-Juventus verrà raccontata in tempo reale anche su GOAL attraverso la diretta testuale del match.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-JUVENTUS

Spalletti conferma Mario Rui nel ruolo di terzino sinistro con Rrahmani favorito su Juan Jesus per fare coppia con Kim al centro della difesa. A centrocampo rientra Zielinski con Anguissa e Lobotka. In attacco la possibile novità è rappresentata da Lozano, favorito su Politano per completare il tridente con Osimhen e Kvaratskhelia.

Allegri dovrebbe recuperare Bremer, che completerà una difesa tutta brasiliana con Danilo e Alex Sandro. Possibile impiego dal 1' per Chiesa con McKennie e Rabiot mezzali, regia affidata a Paredes favorito su Locatelli. Kostic confermatissimo sulla sinistra. In attacco rientra l'ex Milik con Di Maria in appoggio. Ancora out Bonucci, Cuadrado, Pogba e Vlahovic.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Chiesa, McKennie, Paredes, Rabiot, Kostic; Di Maria, Milik.