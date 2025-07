Dove vedere Napoli-Arezzo in diretta tv e streaming?

La prima amichevole del Napoli Campione d'Italia sarà contro l'Arezzo: tutte le informazioni sulla partita.

Grande attesa per rivedere il Napoli in campo dopo la vittoria dello scudetto, ottenuta all'ultima giornata di campionato. Un'attesa data anche dai nuovi acquisti del Napoli, che potranno mettersi in mostra per la prima volta con la nuova maglia.

La squadra di Antonio Conte infatti affronterà l'Arezzo nel primo test estivo; la gara si disputerà a Dimaro, dove gli azzurri sono in ritiro per preparare la prossima stagione.

Dove vedere Napoli-Arezzo in diretta: canale tv e streaming

L'amichevole del Napoli contro l'Arezzo sarà visibile su DAZN: per assistere alla sfida in diretta tv sarà necessario scaricare l'app di DAZN su una smart tv, oppure su console di gioco (Xbox e PlayStation) o dispositivi come Amazon Fire TV Stick, TIMVISION Box e Google Chromecast. La gara è disponibile in Pay Per View al costo di 9,99 euro.

Telecronista DAZN: Riccardo Mancini

Napoli-Arezzo: data e orario del fischio d'inizio

Napoli-Arezzo: probabili formazioni, infortunati e squalificati



Come stanno Napoli e Arezzo

Per il Napoli sarà il primo test dell'estate 2025 dopo qualche giorno di duro allenamento. La squadra di Conte ovviamente non potrà essere molto brillante in questa fase e cercherà di iniziare a trovare la condizione proprio a partire dall'amichevole con l'Arezzo. La squadra toscana ha iniziato qualche giorno prima il raduno ed è scesa in campo in un test in cui la rosa si è divisa in due squadre affrontandosi.

