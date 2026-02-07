Dove vedere Napoli-Como di Coppa Italia in tv e streaming: canale, orario, formazioni

La stagione di Napoli e Como passa dai quarti di finale di Coppa Italia, una sfida che mette in palio la doppia semifinale contro l’Inter.

Gli Azzurri hanno nel mirino un trofeo che manca da 12 anni, dalla stagione 2013/14, quando sulla panchina sedeva Benítez e in attacco c’era il tridente Callejon-Higuain-Insigne.

Dall’altro lato, invece, la favola dei lariani continua: il progetto giovani guidato da Fabregas punta all’accesso alle prossime coppe europee che, come fatto dal Bologna nella stagione scorsa, potrebbe passare proprio dalla vittoria della Coppa Italia.

Come guardare Napoli-Como in diretta? Canale TV e diretta streaming

La partita tra Napoli e Como si può vedere in diretta tv e streaming sulle reti Mediaset. In chiaro e gratis, il match di Coppa Italia si può vedere su Italia 1, sul canale numero 6 del digitale terrestre o il 106 via Sky.

Inoltre Napoli-Como è disponibile sul sito ufficiale di Sport Mediaset e su quello di Mediaset Infinity, così come attraverso l'app di quest'ultimo.

Come guardare Napoli-Como all'estero con una VPN

A che ora comincia Napoli-Como?

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite come Atalanta-Juventus con il tuo solito servizio di streaming, in questo caso Mediaset. Una VPN, come NordVPN , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Napoli-Como, valida per i quarti di finale della Coppa italia, si gioca martedì 10 febbraio al Maradona con fischio d'inizio alle ore 21.00.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Napoli - Como Probabile formazione Panchina Allenatore A. Conte Probabile formazione Panchina Allenatore C. Fabregas

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Il Napoli deve ancora fare i conti con i numerosi infortuni, presentandosi al match praticamente con scelte obbligate. Dall’altro lato, il Como arriva riposato, non avendo giocato nel weekend, e recupererà la gara contro il Milan il prossimo 18 febbraio: Fabregas potrà quindi schierare la sua formazione migliore.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-COMO

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Gutierrez, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Vergara, Santos; Hojlund. All. Conte

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone; Vojvoda, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas

Forma

Dopo i ko contro Juventus e Chelsea, il Napoli ha rialzato la testa con due successi consecutivi contro Fiorentina e Genoa e ora punta a centrare la doppia semifinale contro l’Inter, in programma tra marzo e aprile.

Il Como, invece, dopo le importanti vittorie contro Lazio e Torino in campionato e contro la Fiorentina agli ottavi di Coppa Italia, si è fermato in casa contro l’Atalanta, nonostante il vantaggio numerico per oltre 80 minuti: Nico Paz ha infatti fallito un rigore al 98’.

I precedenti tra Napoli e Como