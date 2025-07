Dove vedere Napoli-Brest in diretta tv e streaming?

Napoli e Brest si sfidano in amichevole: dove e come vedere la partita in diretta tv e streaming.

Terza amichevole estiva per il Napoli di Antonio Conte. Dopo i test contro l’Arezzo e il Catanzaro, la formazione campione d’Italia in carica sfida i francesi del Brest.

Nonostante le gambe pesanti per i tanti carichi di lavoro, il tecnico azzurro spera di vedere dei passi avanti dalla squadra sia per quel che riguarda le condizione fisica, sia dal punto di vista tattico.

Il match si giocherà domenica 3 agosto a Castel Di Sangro allo stadio comunale Patini.

Dove vedere Napoli-Brest in diretta: canale tv e streaming

La gara amichevoli tra Napoli e Brest sarà trasmessa in Pay Per View da DAZN al costo di 9.99 euro: per vederla in diretta tv e streaming servirà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile, oppure utilizzare dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, il TIMVISION Box o console PlayStation e XBox.

Sarà inoltre possibile vedere il match, sempre in Pay per View al costo di 9.99 euro su Sky Primafila, NOW e OneFootball.

Chi presenterà e racconterà Napoli-Brest

Telecronista DAZN: Riccardo Mancini

Napoli-Brest: data e orario del fischio d'inizio

Chi trasmette Napoli-Brest in diretta TV e in streaming?

Napoli-Brest: probabili formazioni, infortunati e squalificati

Come stanno Napoli e Brest

In questa pre-stagione il Napoli è sceso in campo due volte: nella prima occasione ha perso con l’Arezzo per 2-0, nel secondo incontro invece ha battuto 2-1 il Catanzaro. Adesso per la formazione allenata da Conte ci sarà un nuovo test, sicuramente più impegnativo, contro la formazione francese del Brest, club di Ligue 1. Nell'ultima amichevole, il Brest ha battuto 3-2 il Rennes.

Ultimi risultati

Precedenti

NAP Ultima partita B29 1 0 Pareggi 0 Vittorie SSC Napoli 1 - 0 Brest 1 Goal segnati 0 Partite con più di 2,5 gol 0/1 Entrambe le squadre a segno 0/1

