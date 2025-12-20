Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Supercoppa di Lega
team-logoNapoli
Al-Awwal Park
team-logoBologna
Claudio D'Amato

Dove vedere Napoli-Bologna, finale della Supercoppa Italiana, in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Napoli e Bologna si contendono la Supercoppa Italiana 2025/2026: tutto sul match, dalle formazioni a canale tv e diretta streaming della finale.

Atto conclusivo della Supercoppa Italiana 2025/2026, con Napoli e Bologna contro nella finale che assegnerà il trofeo.

Dopo aver eliminato rispettivamente Milan ed Inter, le vinctrici di Scudetto e Coppa Italia 2024/2025 si affrontano nel match che sancirà l'epilogo della kermesse araba, iniziata giovedì scorso con la prima semifinale tra gli azzurri e i rossoneri e proseguita venerdì con l'altro incrocio tra emiliani e nerazzurri.

Di seguito tutte le info sulla finale Napoli-Bologna: dalle ultime sulle formazioni, a dove vedere la partita che assegnerà la Supercoppa in tv e streaming.

Come guardare Napoli-Bologna in diretta? Canale TV e diretta streaming

Napoli-Bologna sarà trasmessa in diretta tv, gratis e in chiaro, su Italia Uno. La finale di Supercoppa Italiana sarà visibile anche in streaming su Mediaset Infinity, Sportmediaset.it e utilizzando NordVPN.

Finale Napoli-Bologna: ora di inizio

Napoli-Bologna, finale della Supercoppa Italiana, si gioca lunedì 22 dicembre 2025, alle ore 20:00 italiane, al King Saud University Stadium (o Al-Awwal Park) di Riyadh, in Arabia Saudita.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Napoli - Bologna

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • A. Conte

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • V. Italiano

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

Notizie sul Napoli

Conte spera di poter recuperare Olivera dal problema al polpaccio, ma a sinistra giocherà ancora Spinazzola. In panchina, seppur senza minuti nelle gambe, Lukaku, mentre non sono stati convocati i lungodegenti Anguissa, De Bruyne, Gilmour e Meret.

Notizie sul Bologna

Italiano ha perso Bernardeschi, ko con l'Inter e che dovrà operarsi alla spalla. Out anche Freuler e Skorupski.

Probabili formazioni finale Napoli-Bologna

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Elmas; Hojlund. All. Conte.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Moro, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano.

Forma

NAP
-Forma

Goal segnato (subito)
5/5
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

BOL
-Forma

Goal segnato (subito)
6/5
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
4/5

Partite tra le due squadre

NAP

Ultime 5 partite

BOL

1

Vittoria

2

Pareggi

2

Vittorie

4

Goal segnati

5
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

I precedenti complessivi tra Napoli e Bologna sono 153: 61 vittorie azzurre, 49 felsinee e 43 pareggi.

Classifica

0