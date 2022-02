Dopo l'1-1 ottenuto all'andata al Camp Nou, il Napoli si ritrova tra le mani la concreta possibilità di eliminare il Barcellona e passare il turno in Europa League. Per farlo dovrà però necessariamente vincere, oppure pareggiare e poi imporsi ai calci di rigore, in quanto, con le nuove regole introdotte dall'UEFA, i goal segnati in trasferta non valgono più doppio.

Segui Napoli-Barcellona su DAZN. Attiva ora

Il pareggio di Barcellona ha in ogni caso aumentato l'autostima del Napoli, che spera ora di fare lo scherzetto alla formazione più blasonata dell'Europa League e approdare agli ottavi di finale. La formazione di Xavi si è resa protagonista di un avvio di stagione da dimenticare, con tanto di inopinata eliminazione dai gironi di Champions League, ma è in ripresa e spera ora di arrivare fino in fondo alla competizione.

Barcellona e Napoli si sono già affrontate negli ottavi di finale della Champions League 2019/20, quando sulla panchina dei partenopei sedeva Rino Gattuso: dopo l'1-1 dell'andata nell'allora stadio San Paolo, i catalani si sono imposti per 3-1 nel ritorno del Camp Nou, eliminando gli azzurri e passando il turno.

QUANDO SI GIOCA NAPOLI-BARCELLONA

Napoli-Barcellona, gara di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League, si giocherà allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli nella serata di giovedì 24 febbraio 2022. Il calcio d'inizio è in programma alle ore 21.00.

DOVE VEDERE NAPOLI-BARCELLONA IN TV E STREAMING

Napoli-Barcellona sarà visibile dagli abbonati a DAZN, in diversi modi: scaricando l'app su una Smart Tv, utilizzando dispositivi come Amazon Fire Stick TV o Google Chromecast su un Android Tv, o ancora accedendo al sito ufficiale della piattaforma o scaricando l'app su uno smartphone, un pc o un tablet.

L'alternativa per assistere a Napoli-Barcellona è Sky, sia in diretta tv (canali Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e il numero 252 del satellite) che in diretta streaming attraverso l'applicazione SkyGo. Il meglio della programmazione satellitare è visibile anche su NOW, dove sarà possibile assistere anche alla gara del Maradona.

Infine, Napoli-Barcellona sarà visibile per tutti in chiaro: TV8 trasmetterà la sfida in diretta tv (canale 8 del Digitale Terrestre e 125 di Sky) e anche in diretta streaming attraverso il proprio sito.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-BARCELLONA

Il Napoli potrebbe riproporre la formazione scesa in campo al Camp Nou, con qualche seconda scelta come l'inserimento di Juan Jesus nel ruolo di terzino sinistro. Fabian Ruiz è destinato a recuperare e a giocare. In avanti, ancora una volta, più Osimhen di Mertens. Out Anguissa, oltre a Lobotka, Politano e Lozano: Elmas agirà sulla destra.

L'articolo prosegue qui sotto

Anche il Barcellona potrebbe scendere in campo con l'undici visto all'andata, anche se Gavi questa volta spera di partire dall'inizio: il gioiellino spagnolo potrebbe prendere il posto di Traoré nel tridente di Xavi, giocando dunque avanzato. Araujo spera di recuperare dal problema muscolare che lo ha tenuto fuori all'andata. Mingueza nuovamente favorito su Dest.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Juan Jesus; Demme, Fabian Ruiz; Elmas, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Mingueza, Piqué, Eric Garcia, Jordi Alba; F. de Jong, Busquets, Pedri; Ferran Torres, Aubameyang, Gavi. All. Xavi