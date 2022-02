Cosa serve al Napoli per qualificarsi agli ottavi di Europa League 2022?

Nella serata di giovedì è calato il sipario sull'andata dei sedicesimi di Europa League, tra Barcellona e Napoli. Al Camp Nou, nella prima sfida dei playoff, risultato di 1-1 con le reti di Zielinski prima e Ferran Torres, su rigore, a chiudere il primo incontro dei due previsti.

Allo Stadio Diego Armando Maradona verrà scelta chi tra Barcellona e Napoli verrà eliminata e chi invece si qualificherà al turno successivo dell'Europa League: per entrambe gara essenziale, così da non abbandonare la seconda competizione continentale per importanza già nel mese di febbraio. Match in programma giovedì 24.

NAPOLI AGLI OTTAVI DI EUROPA LEAGUE SE...

Batte il Barcellona con qualsiasi risultato

IL NAPOLI NON PASSA IL TURNO SE...

Perde contro il Barcellona con qualsiasi risultato

COSA SUCCEDE IN CASO DI PAREGGIO A NAPOLI?

Come noto, l'UEFA ha deciso di non utilizzare più la regola dei goal che valgono doppi in trasferta dall'annata europea in corso, la 2021/2022. Fino alla scorsa stagione, in virtù dell'1-1 del Camp Nou, il Napoli sarebbe passato agli ottavi in caso di 0-0, mentre sarebbe stato eliminato davanti ad un 2-2, 3-3 e pareggi superiori.

Stavolta, invece, qualsiasi risultato di pareggio che dovesse verificarsi a Napoli tra azzurri e Barcellona nei tempi regolamentari, porterà ai supplementari. In caso di confermato pareggio anche dopo i 30' extra, la qualificata agli ottavi si deciderà ai rigori.

In Champions League, Europa League e Conference League, relativamente a sedicesimi, ottavi, quarti e semifinali si qualifica la squadra che ha segnato più reti tra le due gare di andata e ritorno, indipendemente dal numero messo insieme in casa o trasferta.

IL REGOLAMENTO UEFA PER SEDICESIMI OTTAVI, QUARTI E SEMIFINALI

Gli articoli 18 e 20 del regolamento UEFA spiegano in che modo avviene la qualificazione al turno successivo ad eliminazione diretta (ottavi, quarti e semifinali) e alla finalissima di maggio. Le reti in trasferta non contano più doppio come in passato, ragion per cui il numero di tempi supplementari e rigori possibili si allarga sensibilmente.