Dove vedere Napoli-Arsenal in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Champions League - Game Week 1 9 set 2026 - 15:00 Diego Armando Maradona

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Napoli-Arsenal: mercoledì 9 settembre ore 21

Lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli ospita uno degli appuntamenti più attesi della prima giornata della fase a gironi di Champions League 2026/27, con il Napoli di Massimiliano Allegri che affronta l'Arsenal di Mikel Arteta.

I partenopei arrivano a questo appuntamento europeo in un momento di difficoltà in campionato. Nelle ultime due gare di Serie A, la squadra azzurra ha subito due sconfitte consecutive, contro l'Inter per 3-2 e contro il Como per 1-2, segnali che alimentano dubbi sulla solidità difensiva della formazione di Allegri.

I Gunners, al contrario, si presentano a Napoli sull'onda di un inizio di stagione straordinario. Tre vittorie in tre partite di Premier League, tra cui il successo per 2-1 contro il Chelsea nella giornata più recente, confermano che l'Arsenal è in forma smagliante e determinato a difendere il titolo conquistato nella scorsa stagione di Premier League.

Al centro del progetto tecnico dei londinesi c'è Mikel Arteta, descritto dai suoi stessi giocatori come un allenatore "ossessionato" dal miglioramento continuo. Il brasiliano Bruno Guimarães, arrivato in estate all'Emirates Stadium, ha già sottolineato come questa mentalità sia il motore dell'ambizione del club.

L'assenza di William Saliba per infortunio rappresenta la principale preoccupazione per Arteta, che dovrà riorganizzare la difesa in uno stadio storicamente ostile per le squadre inglesi.

Per sapere dove seguire la partita in diretta TV o in live streaming, continua a leggere.

Formazioni

Il Napoli di Allegri dovrebbe scendere in campo con Alex Meret tra i pali, protetto da una difesa composta da Rafa Marín, Giovanni Di Lorenzo, Leonardo Spinazzola e Amir Rrahmani. A centrocampo spazio a Stanislav Lobotka e André-Frank Zambo Anguissa con Kevin De Bruyne, Alisson Santos e David Neres a supporto di Rasmus Højlund. Non si registrano indisponibili o squalificati nella rosa partenopea.

L'Arsenal dovrà fare a meno di William Saliba, out per infortunio. Arteta dovrebbe affidarsi a David Raya in porta, con una linea difensiva composta da Ben White, Riccardo Calafiori, Gabriel ed Ezri Konsa. Bruno Guimarães e Declan Rice agiranno a centrocampo con Christos Tzolis, Bukayo Saka e Martin Ødegaard a supporto di Kai Havertz. Non ci sono squalificati tra i Gunners.

Stato di forma

Il Napoli ha perso le ultime due partite di campionato, subendo cinque gol tra Inter (3-2) e Como (1-2). Alla prima giornata invece aveva vinto contro il Genoa per 2-0.

L'Arsenal ha invece vinto tutte le prime 4 uscite ufficiali in stagione. I londinesi hanno segnato nove gol e ne hanno subiti 1 in queste sfide, con l'ultimo successo arrivato per 2-1 contro il Chelsea in Premier League. Tre vittorie consecutive in campionato confermano la solidità della squadra di Arteta.

Precedenti

Il confronto più recente tra le due squadre risale all'aprile 2019, in Europa League, quando l'Arsenal si impose 1-0 al Maradona prima di chiudere il doppio confronto con un 2-0 all'Emirates. Considerando gli ultimi cinque precedenti, l'Arsenal ha vinto tre volte, il Napoli una, con un pareggio. Le due squadre si sono affrontate anche in Champions League nel 2013, con entrambe le gare terminate 2-0 per la squadra di casa.

Classifica













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