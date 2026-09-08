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Simone Giromini

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Dove vedere Napoli-Arsenal in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Dove vedere la partita di Champions League tra Napoli e Arsenal: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Napoli vs Arsenal è trasmessa in diretta su Amazon Prime Video. Per seguire la partita in live streaming, è possibile accedere alla piattaforma tramite il link qui di seguito.

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Napoli-Arsenal: mercoledì 9 settembre ore 21

Lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli ospita uno degli appuntamenti più attesi della prima giornata della fase a gironi di Champions League 2026/27, con il Napoli di Massimiliano Allegri che affronta l'Arsenal di Mikel Arteta.

I partenopei arrivano a questo appuntamento europeo in un momento di difficoltà in campionato. Nelle ultime due gare di Serie A, la squadra azzurra ha subito due sconfitte consecutive, contro l'Inter per 3-2 e contro il Como per 1-2, segnali che alimentano dubbi sulla solidità difensiva della formazione di Allegri.

I Gunners, al contrario, si presentano a Napoli sull'onda di un inizio di stagione straordinario. Tre vittorie in tre partite di Premier League, tra cui il successo per 2-1 contro il Chelsea nella giornata più recente, confermano che l'Arsenal è in forma smagliante e determinato a difendere il titolo conquistato nella scorsa stagione di Premier League.

Al centro del progetto tecnico dei londinesi c'è Mikel Arteta, descritto dai suoi stessi giocatori come un allenatore "ossessionato" dal miglioramento continuo. Il brasiliano Bruno Guimarães, arrivato in estate all'Emirates Stadium, ha già sottolineato come questa mentalità sia il motore dell'ambizione del club.

L'assenza di William Saliba per infortunio rappresenta la principale preoccupazione per Arteta, che dovrà riorganizzare la difesa in uno stadio storicamente ostile per le squadre inglesi.

Per sapere dove seguire la partita in diretta TV o in live streaming, continua a leggere.

Formazioni

Probabili formazioni Napoli - Arsenal

4-3-3
Napoli crest
Napoli
NAP
Formazione
Arsenal crest
Arsenal
ARS
4-2-3-1
A. MeretA. MeretR. MarinR. MarinG. Di LorenzoG. Di LorenzoL. SpinazzolaL. SpinazzolaA. RrahmaniA. RrahmaniK. De BruyneK. De BruyneS. LobotkaS. LobotkaA. Zambo AnguissaA. Zambo AnguissaA. SantosA. SantosR. HoejlundR. HoejlundDavid NeresDavid NeresD. RayaD. RayaB. WhiteB. WhiteR. CalafioriR. CalafioriGabrielGabrielE. KonsaE. KonsaB. GuimaraesB. GuimaraesC. TzolisC. TzolisB. SakaB. SakaD. RiceD. RiceM. OedegaardM. OedegaardK. HavertzK. Havertz
Arsenal crest
Arsenal
ARS
4-3-3
Napoli

Formazione titolare

Arsenal

Allenatore

  • M. Allegri
  • M. Arteta

Il Napoli di Allegri dovrebbe scendere in campo con Alex Meret tra i pali, protetto da una difesa composta da Rafa Marín, Giovanni Di Lorenzo, Leonardo Spinazzola e Amir Rrahmani. A centrocampo spazio a Stanislav Lobotka e André-Frank Zambo Anguissa con Kevin De Bruyne, Alisson Santos e David Neres a supporto di Rasmus Højlund. Non si registrano indisponibili o squalificati nella rosa partenopea.

L'Arsenal dovrà fare a meno di William Saliba, out per infortunio. Arteta dovrebbe affidarsi a David Raya in porta, con una linea difensiva composta da Ben White, Riccardo Calafiori, Gabriel ed Ezri Konsa. Bruno Guimarães e Declan Rice agiranno a centrocampo con Christos Tzolis, Bukayo Saka e Martin Ødegaard a supporto di Kai Havertz. Non ci sono squalificati tra i Gunners.

Stato di forma

NAP

NAP - Forma

CEL
D1-1
ARI
V6-2
GEN
V0-2
COM
S1-2
INT
S3-2
Gol segnato (subito)
12/8
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
ARS

ARS - Forma

COM
V1-1
MCI
V3-0
COV
V3-0
AVL
V0-1
CHE
V2-1
Gol segnato (subito)
10/2
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Il Napoli ha perso le ultime due partite di campionato, subendo cinque gol tra Inter (3-2) e Como (1-2). Alla prima giornata invece aveva vinto contro il Genoa per 2-0.

L'Arsenal ha invece vinto tutte le prime 4 uscite ufficiali in stagione. I londinesi hanno segnato nove gol e ne hanno subiti 1 in queste sfide, con l'ultimo successo arrivato per 2-1 contro il Chelsea in Premier League. Tre vittorie consecutive in campionato confermano la solidità della squadra di Arteta.

Precedenti

Testa a testa

NapoliPareggioArsenal
1
1
3
Europa League
Napoli badge
Napoli
NAP
0
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
FIN
Europa League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
Napoli badge
Napoli
NAP
0
FIN
Champions League
Napoli badge
Napoli
NAP
2
Arsenal badge
Arsenal
ARS
0
FIN
Champions League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
Napoli badge
Napoli
NAP
0
FIN
Amichevoli dei club
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
Napoli badge
Napoli
NAP
2
FIN
4Gol segnati7
Partite senza 2.5 goal1/5
Entrambe le squadre hanno segnato1/5

Il confronto più recente tra le due squadre risale all'aprile 2019, in Europa League, quando l'Arsenal si impose 1-0 al Maradona prima di chiudere il doppio confronto con un 2-0 all'Emirates. Considerando gli ultimi cinque precedenti, l'Arsenal ha vinto tre volte, il Napoli una, con un pareggio. Le due squadre si sono affrontate anche in Champions League nel 2013, con entrambe le gare terminate 2-0 per la squadra di casa.

Classifica

#
GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
2
AEK AteneAEK AteneAEK
110010+13
V
3
LilleLilleLIL
110010+13
V
4
Manchester CityManchester CityMCI
10100001
D
5
Real MadridReal MadridRMA
10100001
D
6
InterInterINT
10100001
D
7
FC PortoFC PortoPOR
10100001
D
8
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
10100001
D
9
VillarrealVillarrealVIL
10100001
D
10
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
00000000
11
Slavia PragaSlavia PragaSLP
00000000
12
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
00000000
13
VikingVikingVIK
00000000
14
LensLensRCL
00000000
15
BarcellonaBarcellonaBAR
00000000
16
GalatasarayGalatasarayGAL
00000000
17
PSVPSVPSV
00000000
18
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
19
RomaRomaROM
00000000
20
FenerbahceFenerbahceFB
00000000
21
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
00000000
22
Sporting CPSporting CPSCP
00000000
23
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
00000000
24
ArsenalArsenalARS
00000000
25
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
00000000
26
NapoliNapoliNAP
00000000
27
Atletico MadridAtletico MadridATM
00000000
28
ComoComoCOM
00000000
29
FeyenoordFeyenoordFEY
00000000
30
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
31
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
00000000
32
RB LipsiaRB LipsiaRBL
00000000
33
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
34
Club BrugesClub BrugesCLB
100123-10
S
35
Real BetisReal BetisBET
100101-10
S
36
LASKLASKLAS
100101-10
S
Qualificato agli ottavi di finale




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