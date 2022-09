Altro impegno ostico per il Monza che ospita la Juventus di Allegri: le info su formazioni e diretta tv e streaming della partita.

La rabbia per la clamorosa mancanza del VAR che ha portato all'annullamento del 3-2 di Milik contro la Salernitana è ancora palpabile in casa Juventus, decisa a ripartire in campionato per gettarsi definitivamente alle spalle quanto accaduto

L'avversario è il fanalino di coda della Serie A, quel Monza che ha appena conquistato il suo primo storico punto grazie al sofferto 1-1 di Lecce: tutto ciò non è bastato a Giovanni Stroppa per evitare l'esonero e la sostituzione con Raffaele Palladino, promosso da tecnico della Primavera a quello della prima squadra.

In Champions i bianconeri non sono riusciti a rialzare la testa, proseguendo il periodo duro: dopo il pari contro la Salernitana, la sconfitta in casa contro il Benfica, la seconda dopo quella arrivata a Parigi contro il PSG. Allegri alla prova decisiva.

Dieci, invece, i punti conquistati finora in Serie A: nessun k.o. ma ben quattro pareggi che hanno portato il distacco dalla vetta a quattro lunghezze, divario non incolmabile ma già importante dopo appena sei giornate. Il Monza ha quantomeno arrestato l'emorragia di sconfitte (ben cinque nelle prime altrettante giornate), ma il risultato della vittoria non si è ancora palesato.

QUANDO SI GIOCA MONZA-JUVENTUS

Monza-Juventus è in programma per domenica 18 settembre all'U-Power Stadium di Monza, impianto casalingo della società biancorossa. Calcio d'inizio alle ore 15. L'arbitro sarà il signor Fabio Maresca della sezione di Napoli.

DOVE VEDERE MONZA-JUVENTUS IN TV E STREAMING

La gara tra Monza e Juventus sarà trasmessa da DAZN tramite l'app disponibile per smart tv, oltre che per console di gioco PlayStation e Xbox. L'app è utilizzabile anche su dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e TIMVISION Box.

Applicazione di DAZN scaricabile anche su smartphone e tablet con sistema operativo iOS o Android, mentre da browser basterà collegarsi al sito ufficiale e accedere al catalogo inserendo le credenziali fornite in fase di registrazione.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Telecronaca di Monza-Juventus affidata a Stefano Borghi, commento tecnico di Alessandro Budel.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA-JUVENTUS

Palladino pronto a puntare su Mota e Caprari come punte, anche perché Petagna ha qualche problema muscolare. In porta dovrebbe giocare ancora Di Gregorio e non Cragno. Marlon, Marì e Izzo in difesa, con Birindelli e Carlos Augusto esterni. Sensi, Rovella e Pessina in mezzo. Caldirola e Petagna dalla panchina.

Nella Juventus possibile inserimento di Kean come esterno d'attacco, a completare il reparto composto da Vlahovic e Kostic. Cuadrado e Milik sono squalificati. Paredes, McKennie e Miretti in mezzo, Perin tra i pali. Szczesny non è ancora recuperato. Esterni di difesa De Sciglio e Danilo, centrali Bonucci e Bremer.

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Marlon, Pablo Marì, Izzo; Birindelli, Sensi, Rovella, Pessina, Carlos Augusto; Mota, Caprari.

JUVENTUS (4-3-3): Perin; Danilo, Bonucci, Bremer, De Sciglio; McKennie, Paredes, Miretti; Kean, Vlahovic, Kostic.