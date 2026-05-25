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Claudio D'Amato

Dove vedere Monza-Catanzaro in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Serie B
Monza vs Catanzaro
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Monza-Catanzaro ritorno della finale dei Playoff di Serie B: tutte le info sulla partita, comprese formazioni, canale tv e copertura streaming.

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Monza o Catanzaro in Serie A.

Venezia e Frosinone attendono il nome della terza promossa con cui spiccare il volo, che verrà fuori dal ritorno della finale dei Playoff di B.

Pronostico nettamente in favore dei brianzoli, vittoriosi per 2-0 al Ceravolo all'andata e che potranno permettersi anche il lusso di perdere con 2 goal di scarto in virtù del miglior piazzamento ottenuto in campionato. I calabresi, dunque, saranno costretti a battere la squadra di Bianco con un passivo di almeno 3 reti.

Di seguito tutte le info sulla finale Playoff Monza-Catanzaro, comprese quelle che riguardano canale tv, formazioni e diretta streaming.

Come guardare Monza-Catanzaro in diretta? Canale TV e diretta streaming

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Monza-Catanzaro sarà trasmessa su TV8 in chiaro, su Sky Sport Uno (canale 201), visibile su DAZN e in streaming anche su LAB Channel e utilizzando NordVPN.

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Monza-Catanzaro: ora di inizio

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Serie B - promotion - Fase finali
U-Power Stadium

Monza-Catanzaro, finale di ritorno dei Playoff di B, si gioca venerdì 29 maggio 2026 alle ore 20:00 all'U-Power Stadium di Monza.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Monza - Catanzaro

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • P. Bianco

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • A. Aquilani

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Probabili formazioni Monza-Catanzaro

MONZA (3-4-2-1): Thiam; Birindelli, Ravanelli, Carboni; Bakoune, Pessina, Colombo, Azzi; Colpani, Mota Carvalho; Cutrone. All. Bianco.

CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Brighenti; Favasuli, Petriccione, Pontisso, Alesi; Liberali, Pittarello; Iemmello. All. Aquilani.

Forma

MON
-Forma

Goal segnato (subito)
10/8
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
4/5

CAT
-Forma

Goal segnato (subito)
8/7
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

Partite tra le due squadre

MON

Ultime 3 partite

CAT

2

Vittorie

1

Pareggio

0

Vittorie

5

Goal segnati

2
Partite con più di 2,5 gol
1/3
Entrambe le squadre a segno
2/3
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