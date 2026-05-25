Dove vedere Monza-Catanzaro in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Monza o Catanzaro in Serie A.

Venezia e Frosinone attendono il nome della terza promossa con cui spiccare il volo, che verrà fuori dal ritorno della finale dei Playoff di B.

Pronostico nettamente in favore dei brianzoli, vittoriosi per 2-0 al Ceravolo all'andata e che potranno permettersi anche il lusso di perdere con 2 goal di scarto in virtù del miglior piazzamento ottenuto in campionato. I calabresi, dunque, saranno costretti a battere la squadra di Bianco con un passivo di almeno 3 reti.

Di seguito tutte le info sulla finale Playoff Monza-Catanzaro, comprese quelle che riguardano canale tv, formazioni e diretta streaming.

Come guardare Monza-Catanzaro in diretta? Canale TV e diretta streaming

Monza-Catanzaro sarà trasmessa su TV8 in chiaro, su Sky Sport Uno (canale 201), visibile su DAZN e in streaming anche su LAB Channel e utilizzando NordVPN.

Come guardare ovunque con una VPN

Monza-Catanzaro: ora di inizio

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Monza-Catanzaro, finale di ritorno dei Playoff di B, si gioca venerdì 29 maggio 2026 alle ore 20:00 all'U-Power Stadium di Monza.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Monza - Catanzaro Probabile formazione Panchina Allenatore P. Bianco Probabile formazione Panchina Allenatore A. Aquilani

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Probabili formazioni Monza-Catanzaro

MONZA (3-4-2-1): Thiam; Birindelli, Ravanelli, Carboni; Bakoune, Pessina, Colombo, Azzi; Colpani, Mota Carvalho; Cutrone. All. Bianco.

CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Brighenti; Favasuli, Petriccione, Pontisso, Alesi; Liberali, Pittarello; Iemmello. All. Aquilani.

Forma

Partite tra le due squadre