Serie A
team-logoMilan
San Siro
team-logoHellas Verona
Matteo Occhiuto

Dove vedere Milan-Verona in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Anticipo di mezzogiorno e mezza per Milan e Sassuolo, di fronte nella giornata numero 17 di Serie A.

I rossoneri tornano a pensare al campionato, dopo l’amara avventura di Supercoppa in Arabia. Per i rossoneri c’è da inseguire il primato in A, distante appena un punto. Di contro, invece, c’è un Verona che ha bisogno di punti salvezza: gialloblu al momento diciottesimi in classificata due lunghezze dal Parma.

Arbitra Michael Fabbri, al VAR Mazzoleni e Volpi. 

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Milan-Verona in diretta? Canale TV e diretta streaming

Serie A
Milan crest
Milan
MIL
Hellas Verona crest
Hellas Verona
VER

La partita tra Milan e Verona verrà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in tv bisognerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box.

Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Per vedere Milan-Verona in diretta streaming sarà necessario scaricare l'app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di DAZN tramite computer o notebook e selezionare la finestra dell’evento.

Milan-Verona: ora di inizio

crest
Serie A - Serie A
San Siro

La gara fra Milan e Verona, valida per la diciassettesima giornata di Serie A Enilive, si giocherà domenica 28 dicembre, allo stadio Giuseppe Meazza, con fischio d’inizio ore 12:30.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Milan - Hellas Verona

MilanHome team crest

3-5-2

Formazione

3-5-2

Home team crestVER
16
M. Maignan
5
K. De Winter
23
F. Tomori
31
S. Pavlovic
33
D. Bartesaghi
56
A. Saelemaekers
14
L. Modric
12
A. Rabiot
8
R. Loftus-Cheek
11
C. Pulisic
18
C. Nkunku
1
L. Montipo
5
U. Nunez
37
A. Bella-Kotchap
15
V. Nelsson
36
C. Niasse
73
M. Al Musrati
24
A. Bernede
2
D. Oyegoke
23
E. Ebosse
25
D. Mosquera
9
A. Sarr

3-5-2

VERAway team crest

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • M. Allegri

Probabile formazione

Panchina

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

Notizie sul Milan

Milan col dubbio difensivo: Gabbia non è ancora al top, si scalda De Winter. L’unico indisponibile certo è Gimenez: Leao è definitivamente recuperato e giocherà insieme a Pulisic dall’inizio, Fofana in vantaggio sul Loftus-Cheek. 

Notizie sul Verona

Nel Verona out Bradaric e Suslov, il grosso dubbio riguarda la condizione della caviglia di Giovane. Se il brasiliano ce la facesse, sarebbe titolare con Orban, mentre davanti a Montipò terzetto difensivo con Unai Nunez, Nelsson e Bella Kotchap. 

Forma

MIL
-Forma

Goal segnato (subito)
6/7
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

VER
-Forma

Goal segnato (subito)
7/6
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
4/5

Milan reduce dal ko contro il Napoli in Supercoppa e dal pari col Sassuolo in campionato. I rossoneri vogliono trovare una vittoria che manca dal giorno dell’Immacolata col 3-2 al Torino. 

Verona vittorioso nelle ultime due gare giocate: 6 punti contro Atalanta e Fiorentina che hanno dimostrato la grande crescita degli uomini di Paolo Zanetti.

Partite tra le due squadre

MIL

Ultime 5 partite

VER

5

Vittorie

0

Pareggi

0

Vittorie

9

Goal segnati

2
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Il Milan ha vinto le ultime cinque partite giocate col Verona, di cui ben 3 volte per 1-0. I veneti non battono i rossoneri dal 3-0 del 17 dicembre 2017.  

Classifica

Milan secondo alle spalle dell’Inter, che guida la Serie A con 33 punti a fronte dei 32 dei rossoneri. Il Verona è terzultimo, a 12, -2 dal Parma. 

0