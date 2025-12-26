Dove vedere Milan-Verona in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Anticipo di mezzogiorno e mezza per Milan e Sassuolo, di fronte nella giornata numero 17 di Serie A.

I rossoneri tornano a pensare al campionato, dopo l’amara avventura di Supercoppa in Arabia. Per i rossoneri c’è da inseguire il primato in A, distante appena un punto. Di contro, invece, c’è un Verona che ha bisogno di punti salvezza: gialloblu al momento diciottesimi in classificata due lunghezze dal Parma.

Arbitra Michael Fabbri, al VAR Mazzoleni e Volpi.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Milan-Verona in diretta? Canale TV e diretta streaming

La partita tra Milan e Verona verrà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in tv bisognerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box.

Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Per vedere Milan-Verona in diretta streaming sarà necessario scaricare l'app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di DAZN tramite computer o notebook e selezionare la finestra dell’evento.

Come guardare ovunque con una VPN

Milan-Verona: ora di inizio

Serie A - Serie A San Siro

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

La gara fra Milan e Verona, valida per la diciassettesima giornata di Serie A Enilive, si giocherà domenica 28 dicembre, allo stadio Giuseppe Meazza, con fischio d’inizio ore 12:30.

Notizie sulle squadre e formazioni

Notizie sul Milan

Milan col dubbio difensivo: Gabbia non è ancora al top, si scalda De Winter. L’unico indisponibile certo è Gimenez: Leao è definitivamente recuperato e giocherà insieme a Pulisic dall’inizio, Fofana in vantaggio sul Loftus-Cheek.

Notizie sul Verona

Nel Verona out Bradaric e Suslov, il grosso dubbio riguarda la condizione della caviglia di Giovane. Se il brasiliano ce la facesse, sarebbe titolare con Orban, mentre davanti a Montipò terzetto difensivo con Unai Nunez, Nelsson e Bella Kotchap.

Forma

Milan reduce dal ko contro il Napoli in Supercoppa e dal pari col Sassuolo in campionato. I rossoneri vogliono trovare una vittoria che manca dal giorno dell’Immacolata col 3-2 al Torino.

Verona vittorioso nelle ultime due gare giocate: 6 punti contro Atalanta e Fiorentina che hanno dimostrato la grande crescita degli uomini di Paolo Zanetti.

Partite tra le due squadre

Il Milan ha vinto le ultime cinque partite giocate col Verona, di cui ben 3 volte per 1-0. I veneti non battono i rossoneri dal 3-0 del 17 dicembre 2017.

Classifica

Milan secondo alle spalle dell’Inter, che guida la Serie A con 33 punti a fronte dei 32 dei rossoneri. Il Verona è terzultimo, a 12, -2 dal Parma.