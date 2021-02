Dove vedere Milan-Udinese in tv e streaming

Ostacolo Udinese per il Milan nella 25esima giornata di Serie A: gli aggiornamenti sulle formazioni e le info sulla trasmissione in tv e streaming.

Uscito con le ossa rotte dal derby contro l'Inter, il Milan ha l'obbligo di rialzare la testa per tornare a stretto contatto con i cugini in vetta alla classifica: a partire dal match casalingo al cospetto dell' Udinese.

Segui Milan-Udinese in diretta streaming su DAZN

Questo sarà il 92esimo confronto in Serie A tra le due squadre: bilancio a favore dei rossoneri che hanno vinto in 41 occasioni, mentre sono 17 i successi della squadra friulana. Chiudono il computo 33 pareggi.

Particolarmente equilibrata la gara d'andata, giocata alla 'Dacia Arena' il 1° novembre 2020 e vinta dal Milan: di Kessié, De Paul (su rigore) e Ibrahimovic (magia acrobatica) le reti.

Anche l'ultimo confronto disputato a San Siro il 19 gennaio 2020 vide il trionfo del 'Diavolo': decisivo Rebic in pieno recupero per suggellare il 3-2 finale, subito dopo il pari bianconero di Lasagna che aveva illuso la squadra di Gotti.

QUANDO SI GIOCA MILAN-UDINESE

Milan-Udinese si disputerà mercoledì 3 marzo 2021 allo stadio San Siro di Milano, senza la presenza dei tifosi in ottemperanza alle restrizioni contenute nel DPCM in materia di contenimento della diffusione del contagio da Covid-19. Calcio d'inizio previsto per le ore 20:45.

DOVE VEDERE MILAN-UDINESE IN TV E STREAMING

La sfida tra Milan e Udinese sarà trasmessa da DAZN e sarà visibile su ogni smart tv tramite l'applicazione dedicata, disponibile per i possessori di Sky Q e usufruibile anche attraverso le console di gioco Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X) e PlayStation (PS4 e PS5). Chi non possiede una smart tv, può rimediare affidandosi all'utilizzo di dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast, utili per poter scaricare liberamente l'app di DAZN .

Chi ha aderito all'offerta Sky- DAZN potrà seguire Milan-Udinese sul canale satellitare DAZN1 (numero 209).

La diretta streaming di Milan-Udinese sarà disponibile sempre su DAZN : da pc basterà collegarsi al sito ufficiale ed accedere al catalogo dopo aver inserito le proprie credenziali, o accedere direttamente dall'applicazione su smartphone e tablet.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-UDINESE

Ibrahimovic leader dell'attacco, supportato da Saelemaekers, Calhanoglu e Rebic (in pole su Leão) sulla trequarti. Tonali al fianco di Kessié in mediana. Difesa senza sorprese: Calabria ed Hernandez i terzini, Kjaer e Romagnoli i centrali a protezione della porta di Gianluigi Donnarumma.

Possibile coppia d'attacco Okaka-Llorente per Gotti, con l'alternativa Nestorovski. Arslan in cabina di regia, coadiuvato da De Paul e Walace (o Makengo), con Stryger Larsen e il rientrante Zeegelaar a svolgere il ruolo di quinti. Retroguardia con Becao, Nuytinck e Bonifazi davanti ai pali di Musso.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, Bonifazi; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Walace, Zeegelaar; Okaka, Llorente.