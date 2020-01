Milan-Udinese 3-2: Rebic fa esplodere San Siro, Europa di nuovo nel mirino

A San Siro succede di tutto: il Milan passa in svantaggio, poi rimonta e viene ancora recuperato dall'Udinese, ma Rebic la decide all'ultimo respiro.

Il torna a contatto con la zona Europa superando l’ all’ultimo respiro: a San Siro finisce 3-2, con goal decisivo messo a segno da Ante Rebic (doppietta per lui) in pieno recupero.

Gara che si mette subito in salita per lo svarione di Gigio Donnarumma, che al 6’ nel tentativo di anticipare Lasagna fuori area travolge l’attaccante friulano, col pallone che viene raccolto da Stryger Larsen e depositato a porta vuota. Rossoneri che accusano il colpo e faticano tremendamente a costruire occasioni da goal, senza mai riuscire a servire concretamente Ibrahimovic in area.

Al rientro dagli spogliatoi la mossa di Pioli per provare a raddrizzare le sorti del match è l’ingresso di Rebic al posto di un deludente Bonaventura. Mossa illuminata, perché tre minuti dopo è proprio il croato a pareggiare avventandosi con timing perfetto sul cross basso dalla destra di Conti. La reazione dell’Udinese è immediata, Donnarumma si fa perdonare per la papera d’inizio partita con un paio di parate da fenomeno, permettendo al Milan di riversarsi con rinnovata fiducia nella metacampo avversaria.

La rimonta rossonera si completa al 72’ con l’ennesimo capolavoro della stagione di Theo Hernandez, che incenerisce Musso con una fucilata al volo da fuori area che fa venir giù San Siro. Quinto goal in campionato, il sesto aggiungendo anche la Coppa : un bottino impressionante per uno che di professione fa il terzino sinistro ma che ad oggi è il capocannoniere stagionale del Milan. L’ennesimo twist di giornata però è dietro l’angolo perché al minuto 85 Lasagna firma il 2-2 con una splendida torsione di testa, spedendo il pallone dove Donnarumma non può arrivare. Ma le emozioni non sono ancora finite perché in pieno recupero ancora Rebic trova il goal del definitivo 3-2 con un sinistro di precisione chirurgica che non lascia scampo a Musso.

IL TABELLINO

MILAN-UDINESE 3-2

MARCATORI: 6’ Larsen, 48’ Rebic, 72’ Hernandez, 85’ Lasagna, 93’ Rebic

MILAN (4-4-2): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Castillejo (77’ Krunic), Kessié, Bennacer, Bonaventura (46’ Rebic); Ibrahimovic, Leao. All. Pioli

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Ekong, Nuytinck (78’ Nestorovski); Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema (88’ Ter Avest); Lasagna, Okaka (92’ De Maio). All. Gotti

Arbitro: Pairetto

Ammoniti: Sema, Bennacer, Conti, Ibrahimovic

Espulsi: nessuno