Probabili formazioni Milan-Udinese: in campo Castillejo

Rossoneri desiderosi di avvicinare l'Inter in classifica: fuori Calhanoglu e Ibrahimovic causa infortunio. Per i bianconeri dal 1' Nestorovski.

La capolista Inter chiuderà il turno infrasettimanale nella giornata di giovedì affrontando il Parma: la seconda in classifica, ovvero i cugini del Milan , proverà a mettere pressione ai nerazzurri giocando contro l'Udinese. Possibilità di andare a -1 dalla vetta.

Un girone fa, Udinese e Milan si affrontarono in terra friulana il primo novembre: i rossoneri ebbero la meglio solamente di misura grazie alle reti di Kessié e di Ibrahimovic. In mezzo il goal di De Paul su calcio di rigore. Ora il match di ritorno.

Pioli non può contare sugli infortunati Ibrahimovic e Calhanoglu, sostituiti rispettivamente da Leao come prima punta e da Brahim Diaz come trequartista. Completano il reparto Rebic e Castillejo. A centrocampo ci sono Tonali e Kessié, Donnarumma regolarmente in porta. In difesa Kalulu, Kjaer, Romagnoli e Theo Hernandez.

L'Udinese risponde con il 3-5-2, in cui Nestorovski giocherà assieme a Llorente in attacco. Interni De Paul, Arslan e Pereyra, con Zeegelaar e Stryger Larsen a correre sulle fasce. Tra i pali Musso, retroguardia composta da Becao, Bonifazi e Nuytinck.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Kalulu, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Kessié; Castillejo, Brahim Diaz, Rebic; Leao.

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Bonifazi, Nuytinck; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Pereyra, Zeegelaar; Llorente, Nestorovski.