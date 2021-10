Il programma del martedì del turno infrasettimanale si chiude con Milan-Torino: info sulle formazioni e dove vedere la partita in tv e in streaming.

Nel decimo turno di del campionato italiano di Serie A, il Milan di Stefano Pioli ospita il Torino di Ivan Juric allo stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro, a Milano. Fischio d'inizio in programma alle 20:45.

Il Milan arriva dal successo ottenuto in casa del Bologna in uno degli anticipi del nono turno. Il 'Diavolo' ha conquistato 8 vittorie e un pari - all'Allianz Stadium contro la Juve - nelle prime 9 giornate, un percorso fino ad ora quasi perfetto. Dopo l'1-1 di Torino del 19 settembre scorso, sono arrivate 5 vittorie di fila contro Venezia, Spezia, Atalanta, Verona e, appunto, Bologna.

Il Torino di Juric, che nell'anticipo del venerdì delle 18:30 del 9° turno di Serie A ospita il Genoa, non vince da quattro giornate in Serie A. L'ultimo successo è arrivato il 17 dettembre a Reggio Emilia contro il Sassuolo: poi i pari con Lazio e Venezia e le sconfitte di misura con la Juventus nel derby della Mole e contro il Napoli al 'Diego Armando Maradona'.

Il Torino, a quota 11 punti, vuole tornare a muovere la classifica e risalire la graduatoria dopo l'ultimo periodo di flessione, almeno dal punto di vista dei risultati.

QUANDO SI GIOCA MILAN-TORINO

Milan-Torino si giocherà martedì 26 ottobre allo Stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro, a Milano. Il calcio d'inizio della sfida è fissato alle ore 20:45.

DOVE VEDERE MILAN-TORINO IN TV E STREAMING

Il match tra Milan e Torino verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN. Per gli abbonati sarà sufficiente scaricare l'app su smart tv compatibile oppure collegare il proprio televisore ad un TIMVISION BOX, ad una console come PlayStation o Xbox, oppure attraverso dispositivi come Amazon Fire Stick e Google Chromecast.

Attraverso DAZN sarà possibile assistere alla sfida di Roma anche in diretta streaming. Sarà sufficiente collegarsi al portale di DAZN se si accede tramite pc o notebook. Servirà, invece, scaricare la relativa app se si effettua l'accesso tramite smartphone o tablet.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca della sfida tra Milan e Torino è affidata a Pierluigi Pardo, commento tecnico di Federico Balzaretti.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-TORINO

Il Milan deve fare i conti con diverse defezioni. Pioli spera di recuperare Brahim Diaz e Theo Hernandez, positivi al Coronavirus, mentre resta ancora in dubbio la presenza di Rebic e Kessie. Ibrahimovic potrebbe essere confermato titolare dopo il rientro - con goal e autorete - di Bologna.

Nel Torino, Pjaca può rientrare nella lista dei convocati. Il croato è reduce da una lesione muscolare ma è vicino al rientro in gruppo. Out Mandragora, che mercoledì si è oparto al menisco del ginocchio destro, e Ansaldi, vittima di un infortunio al bicipite femorale. Belotti potrebbe finalmente riprendersi una maglia da titolare a discapito di Sanabria.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Ballo-Touré; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Krunic, Leao; Ibrahimovic. All. Pioli.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Pobega, Aina; Brekalo, Linetty; Belotti. All. Juric