Dove vedere Milan-Lazio in tv e streaming

Il Milan sfida la Lazio nel posticipo domenicale dell'11ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il di Stefano Pioli, dopo la vittoria di misura sulla , prova ad alzare l'asticella, affrontando la di Simone Inzaghi nel posticipo domenicale serale dell'11ª giornata di . I rossoneri sono al 9°posto in classifica assieme al con 13 punti, frutto di 4 vittorie, un pareggio e 5 sconfitte, i capitolini occupano la 5ª posizione assieme a e con 18 punti e un cammino di 5 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte.

I 76 precedenti in Serie A fra le due formazioni disputati in casa del Diavolo sorridono a quest'ultimo con 44 vittorie, 23 pareggi e 9 vittorie. Il Milan arriva da 2 vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime 4 giornate, la Lazio invece ha collezionato 2 pareggi e 2 vittorie consecutive contro e , travolto 4-0 in casa nell'ultima giornata.

Il polacco Krzysztof Piatek è il miglior marcatore dei rossoneri con 3 goal segnati, mentre Ciro Immobile è il bomber dei biancocelesti e il capocannoniere del torneo con 12 reti realizzate in 10 partite, score che eguaglia la sua performance del 2017/2018. Un unico giocatore nella storia della Serie A è riuscito a segnare almeno 12 goal nelle prime 10 giornate in almeno 2 campionati: Giuseppe Meazza con l'Ambrosiana- nelle stagioni 1933/1934 e 1935/1936.

Il centrocampista ivoriano del Milan Franck Kessié ha invece nella Lazio la sua vittima preferita in carriera, con 3 goal segnati, incluse le prime 2 reti realizzate nel massimo campionato italiano il 21 agosto 2016 con la maglia dell' .

QUANDO SI GIOCA MILAN-LAZIO

Milan-Lazio si giocherà domenica 3 novembre 2019 alle ore 20.45 allo Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, a Milano.

DOVE VEDERE MILAN-LAZIO IN TV E STREAMING

Il posticipo domenicale Milan-Lazio sarà trasmesso in esclusiva in diretta televisiva da Sky e sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Gli abbonati alla satellitare potranno inoltre seguire la partita in diretta con Sky Go sia sul proprio pc o notebook, collegandosi alla pagina ufficiale della piattaforma, sia su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, scaricando la app per sistemi iOS e Android.

In alternativa c'è anche l'opzione Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che acquistando uno dei pacchetti proposti permette di vedere il meglio della programmazione sportiva dell'emittente satellitare.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-LAZIO

Pioli ha qualche problema in difesa, con l'infortunio muscolare occorso a Musacchio: al suo posto giocherà Leo Duarte centrale accanto a Romagnoli, con il ritorno di Calabria sulla fascia destra difensiva e Theo Hernández a sinistra. In mediana è possibile il ritorno di Biglia in regia ed anche Krunic ha qualche chance di partire titolare: finirebbero in panchina Bennacer e Kessié. Nel tridente d'attacco dovrebbe rivedersi dal 1' Suso, match winner contro la SPAL. Con lo spagnolo potrebbero essere confermati Piatek e Calhanoglu.

Simone Inzaghi avrà indisponibile il solo portiere di riserva Proto e dovrebbe affidarsi alla miglior formazione possibile nonostante i turni ravvicinati e il successivo impegno in . In attacco Correa dovrebbe rimpiazzare Caicedo come partner di Immobile. A centrocampo Lucas Leiva rileverà Cataldi come playmaker, mentre Milinkovic-Savic e Luis Alberto saranno le due mezzali, con Lazzari e Lulic esterni. In difesa davanti a Strakosha la linea a tre vedrà sicuro titolare Acerbi, con ballottaggi Luiz Felipe-Patric e Bastos-Radu per le altre due maglie. A disposizione anche Vavro, che ha scontato il turno di squalifica.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Duarte, Romagnoli, Hernandez; Paquetà, Biglia, Krunic; Suso, Piatek, Calhanoglu

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Immobile, Correa