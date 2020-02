Dove vedere Milan-Juventus in tv e streaming

Il Milan sfida la Juventus nella semifinale di andata di Coppa Italia: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Stefano Pioli cerca l'impresa e sfida al Meazza la di Maurizio Sarri nella semifinale di andata della Coppa . I rossoneri si sono qualificati eliminando la nel Terzo Turno e il nel Quarto dopo i tempi supplementari, mentre i bianconeri hanno avuto la meglio su e .

Nei 25 precedenti disputati in , la Vecchia Signora è in vantaggio con 11 successi, 7 pareggi e 7 vittorie del Milan. Analizzado invece le 9 sfide disputate in casa dei rossoneri nel torneo, il bilancio è di assoluto equilibrio con 3 vittorie per parte e 3 pareggi.

Negli ultimi 35 anni, tuttavia, il Milan non ha mai battuto la Juventus in Coppa Italia: l'ultima vittoria risale al ritorno dei quarti di finale dell'edizione 1984/85. Il 19 giugno del 1985 i rossoneri di Liedholm superarono 1-0 i bianconeri di Trapattoni con goal di Virdis e si qualificarono alle semifinali.

Il Diavolo inoltre ha passato il turno in 2 delle ultime 3 volte che ha giocato le semifinali di Coppa Italia, ma nelle 4 volte in cui è stato avversario della Juventus in semifinale ha passato il turno in una sola occasione, nel 1967, venendo estromesso nelle altre tre.

Zlatan Ibrahimovic è il grande ex della sfida, con lo svedese che ha avuto nella Juventus la sua prima squadra italiana. L'attaccante non ha trovato il goal nelle ultime 4 partite giocate con i milanesi contro la Vecchia Signora.

Semaforo sempre verde invece per i bianconeri nelle ultime 4 occasioni in cui hanno disputato le semifinali del torneo. Il turco Hakan Calhanoglu è il miglior marcatore del Milan in Coppa Italia con 2 reti, mentre Paulo Dybala è il giocatore più prolifico della Vecchia Signora nel torneo, sempre a quota 2 reti. 'La Joya', con 6 goal segnati da quando gioca con la Juventus, ha nel Diavolo la sua terza vittima preferita in carriera dopo Udinese (8 reti) e (9 reti).

QUANDO SI GIOCA MILAN-JUVENTUS

Milan-Juventus si disputerà la sera di giovedì 13 febbraio 2020 nella cornice dello Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro a Milano, con fischio d'inizio alle ore 20.45.

DOVE VEDERE MILAN-JUVENTUS IN TV E STREAMING

Sarà la Rai, che detiene in esclusiva i diritti della Coppa Italia, a trasmettere in diretta televisiva in chiaro la semifinale Milan-Juventus su Rai Uno (canale 1 e 501 del digitale terrestre).

La gara sarà visibile anche in diretta , sempre in chiaro, mediante la piattaforma della pubblica Rai Play, sia sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando gratuitamente la app per sistemi iOS e Android.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-JUVENTUS

Dubbi tattici per Pioli, che dovrà valutare se confermare il 4-2-3-1 visto nel Derby contro l' o far ritorno al 4-4-2. Più probabile appare la seconda opzione. Davanti Rebic è in vantaggio su Rafael Leão per far coppia con Ibrahimovic, ma non è da escludere che lo svedese, affaticato dopo la stracittadina milanese, possa essere tenuto a riposo con il portoghese in campo dal 1'. A centrocampo sulle due fasce dovrebbero agire Castillejo e Calhanoglu, con Kessié e Bennacer in mezzo. In difesa, davanti a Gigio Donnarumma, è possibile il ritorno di Musacchio al posto di Kjaer in coppia con Romagnoli (ma il danese è ancora favorito), con Calabria e Theo Hernández come esterni bassi.

Sarri dovrebbe puntare sul 4-3-1-2. In attacco staffetta all'orizzonte fra Dybala e Higuain, con il 'Pipita' inizialmente in panchina e 'La Joya' titolare accanto a Cristiano Ronaldo. Alle loro spalle ci sarà spazio per Ramsey sulla trequarti, mentre in mediana Matuidi dovrebbe rilevare Rabiot come mezzala sinistra, con Pjanic in cabina di regia e Bentancur mezzala destra. Fra i pali Buffon rileverà Szczesny, mentre in difesa Bonucci e De Ligt saranno i due centrali, con De Sciglio in rampa di lancio per far rifiatare sulle fasce uno tra Cuadrado o Alex Sandro.

MILAN (4-4-2): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández; Castillejo, Kessié, Bennacer, Calhanoglu; Ibrahimovic, Rebic.

JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon; De Sciglio, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Cristiano Ronaldo.