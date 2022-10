Il Milan sfida la Juventus nella nona giornata di Serie A. Tutte le informazioni sulla partita.

E' tempo di Milan contro Juventus. Una delle grandi classiche della Serie A si ripropone a inizio autunno, per il nono turno di campionato. Entrambe hanno conquistato i tre punti nell'ottava giornata di campionato ed ora saranno di fronte a cui tutte le grandi guardano con interesse.

Il Milan ha perso solamente una gara in questo avvio, contro il Napoli, ma rimane a -3 dalla vetta, mentre la Juventus, deludente nel primo mese e mezzo di partite ufficiali, è riuscita a ritrovare la vittoria contro il Bologna: la distanza tra le due è ora di quattro punti. Fuga o avvicinamento.

La Juventus non ha vinto nessuno degli ultimi tre incontri ufficiali, in virtù di due pari e di un successo del Milan. A gennaio 2021 l'ultimo successo da parte dei bianconeri, quando la truppa di Pilo riuscì ad espugnare San Siro per 3-1 grazie al duo McKennie-Chiesa.

QUANDO SI GIOCA MILAN-JUVENTUS

Il big match tra Milan e Juventus si giocherà sabato 8 ottobre 2022. La gara è in programma alle 18 a Milano, in quel di San Siro.

DOVE VEDERE MILAN-JUVENTUS IN TV E STREAMING

Milan-Juventus è trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN, la cui app è scaricabile su smart tv compatibili, su console di gioco come PlayStation e Xbox, oltre che su dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e TIMVISION Box.

Per gli abbonati a Sky e DAZN c'è la possibilità di attivare ZONA DAZN e vedere così la partita Milan contro Juventus sul canale numero 214 di Sky.

L'app di DAZN è disponibile anche per tablet e smartphone e vi permetterà di seguire la partita anche in diretta streaming. Da browser basterà accedere con le proprie credenziali al sito ufficiale per poi selezionare l'evento desiderato dal catalogo.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Il telecronista di Milan-Juventus sarà Pierluigi Pardo, con Dario Marcolin al commento tecnico. Bordocampisti Bernardi-Zille.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-JUVENTUS

Pioli deve rinunciare a diversi giocatori, da Maignan a Calabria, passando per Saelemaekers, Kjaer e Florenzi. Da valutare Theo Hernandez (pronto Ballo-Touré), a completare la retroguardia con Tomori, Kalulu e Dest. Tonali e Bennacer in mediana, Giroud prima punta. A supporto del francese Krunic, De Ketelaere e Leão. Scalpita Origi.

Nella Juventus potrebbe essere confermato il duo Vlahovic-Milik, con Kostic e McKennie esterni. In mezzo Paredes e Rabiot, Szczeny in porta. Difesa a quattro: Danilo, Bonucci, Bremer ed Alex Sandro.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Dest, Kalulu, Tomori, Ballo-Touré; Tonali, Bennacer; Krunic, De Ketelaere, Leão; Giroud.

JUVENTUS (4-4-2) Szczesny; Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Paredes, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Milik.