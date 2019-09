Dove vedere Milan-Inter in tv e streaming

Il Milan sfida l'Inter nel Derby della Madonnina, anticipo della 4ª giornata di A: tutte le informazioni sulla gara e dove vederla in tv e streaming.

Il di Marco Giampaolo sfida l' capolista di Antonio Conte nel Derby della Madonnina, anticipo serale del sabato della 4ª giornata di . I nerazzurri, reduci dall'impegno in contro lo Slavia Praga, comandano la classifica del campionato a punteggio pieno con 9 punti conquistati in 3 partite, frutto di altrettante vittorie, mentre i rossoneri, che stanno faticando molto sul piano del gioco, occupano il 7°posto con 6 punti, ottenuti con due vittorie di misura consecutive sulle neopromosse e dopo il k.o. all'esordio contro l' .

Nelle 85 stracittadine milanesi con il Milan in casa disputate da quando la Serie A è a girone unico, i nerazzurri conducono sul piano statistico con 32 vittorie, contro i 28 successi rossoneri e i 25 pareggi. Nella squadra di Conte il centravanti belga Romelu Lukaku e il centrocampista Stefano Sensi sono i migliori marcatori con 2 reti ciascuno, mentre in quella di Giampaolo i 2 goal finora realizzati portano la firma di Calhanoglu e di Piatek su rigore.

L'ultima vittoria del Milan in un Derby della Madonnina di campionato giocato come squadra di casa risale al 31 gennaio 2016, quando i rossoneri di Mihajlovic si imposero 3-0 sui nerazzurri di Mancini con i goal di Alex, Bacca e Niang. Nel Diavolo mancherà sicuramente a destra Calabria, squalificato dopo l'espulsione di Verona, oltre all'infortunato Caldara, mentre Conte avrà tutti gli effettivi della rosa a sua disposizione.

QUANDO SI GIOCA MILAN-INTER

Il Derby della Madonnina Milan-Inter si giocherà la sera di sabato 21 settembre 2019 alle ore 20.45 allo Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, a Milano.

DOVE VEDERE MILAN-INTER IN TV E STREAMING

L'anticipo Milan-Inter sarà trasmesso in esclusiva da DAZN in diretta . Gli abbonati, oltre che in streaming sul proprio pc, tablet o smartphone, potranno seguire il big match in se in possesso di un moderno modello smart compatibile con la app, oppure collegando al proprio televisore una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o avvalendosi di dispositivi Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti Sky potranno seguire la partita in tv attraverso la app e il decoder Sky Q. Milan-Inter sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-INTER

Giampaolo dovrà far fronte all'assenza di Calabria a destra, squalificato dopo il rosso ricevuto a Verona. Al suo posto dovrebbe rivedersi dal 1' l'ex atalantino Conti. A centrocampo è probabile la conferma di Biglia in regia, con Kessié e Calhanoglu che potrebbero agire da interni. Permangono dubbi però sulla presenza da titolare del brasiliano, che non ha ben digerito la sostituzione del Bentegodi e potrebbe essere lasciato in panchina a vantaggio di Krunic. Sulla trequarti Paquetá è in vantaggio su Castillejo per affiancare Suso, mentre davanti Piatek sarà l'unica punta. Ancora panchina per Rebic.

Conte, nonostante le fatiche di coppa, dovrebbe mandare in campo la miglior Inter. In difesa conferma per Godin accanto a De Vrij e Skriniar, mentre a centrocampo torneranno sulle fasce dal 1' Candreva (ma è pronto anche D'Ambrosio) a destra e Asamoah a sinistra. Come mezzala destra Barella, Vecino e Gagliardini sono in concorrenza per una maglia. In attacco la scelta del partner del belga Lukaku dovrebbe ricadere ancora una volta su Lautaro Martínez, con Politano e Alexis Sánchez che cominceranno con ogni probabilità dalla panchina.

MILAN (4-3-2-1): G. Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, R. Rodríguez; Kessié, Biglia, Calhanoglu; Suso, Paquetá; Piatek.

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Sensi, Asamoah; R. Lukaku, Lautaro Martínez.