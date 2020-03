Dove vedere Milan-Genoa in tv e streaming

Il Milan sfida il Genoa nel recupero della 26ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il di Stefano Pioli sfida in casa il di Davide Nicola nel recupero della 26ª giornata di , che si disputerà a porte chiuse per l'emergenza Coronavirrus.

I milanesi sono settimi in classifica con 36 punti, frutto di 10 vittorie, 6 pareggi e 9 sconfitte, i liguri si trovano in piena zona retrocessione al terzultimo posto a quota 22, con un cammino di 5 vittorie, 7 pareggi e 13 sconfitte, e un ritardo di una lunghezza dal 17° posto che vorrebbe dire salvezza, attualmente occupato dai rivali della .

Nei 51 precedenti in Serie A giocati in casa dei rossoneri, questi ultimi dominano a livello statistico con 32 vittorie, 14 pareggi e 5 sconfitte. Complessivamente il Milan non perde da 6 gare con i rossoblù, che hanno festeggiato l'ultimo exploit al Meazza il 29 aprile 2014, quando si imposero 3-1 sulla squadra guidata da Pippo Inzaghi con reti di Bertolacci, Niang e Iago Falque.

In 4 degli ultimi confronti contro il Genoa, inoltre, il Diavolo ha mantenuto inviolata la propria porta. Dall'arrivo di Pioli in panchina, la squadra ha collezionato ben 7 clean sheet in 18 gare, anche i liguri comunque, con l'arrivo del nuovo tecnico, hanno chiuso con 0 goal subiti 3 delle ultime 5 gare.

Nel 2020, a dispetto della posizione in classifica, il Genoa è la squadra che ha ottenuto in percentuale più punti, ovvero il 50%, 11 su 22. I rossoneri sono terzi in questa speciale classifica con il 42%, 15 sui 36 complessivi.

Il Milan viene da 2 vittorie, un pareggio e una sconfitta nel Derby contro l' nelle ultime 4 gare giocate, il Genoa invece ha ottenuto un pareggio, 2 vittorie di fila e un k.o. contro la .

I rossoneri hanno al momento una differenza reti negativa, -5 (27 goal segnati, 32 subiti). Dopo 25 partite fecero peggio soltanto nella stagione 1981/82, conclusa con la retrocessione in Serie B, in cui avevano una media di -13 a questo punto del torneo.

Il croato Ante Rebic, a segno da 3 giornate di fila, con 6 reti è il miglior marcatore del Milan in Serie A. L'ultimo suo connazionale a trovare il goal per 4 partite di fila è stato Igor Budan con il nel novembre 2006. Capitan Domenico Criscito, specialista dal dischetto, è invece il giocatore più prolifico del Grifone con 7 centri stagionali in campionato.

QUANDO SI GIOCA MILAN-GENOA

Milan-Genoa si giocherà il pomeriggio di domenica 8 marzo 2020 nella cornice dello Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, a Milano, senza pubblico. Il fischio d'inizio della gara è previsto per le ore 15.00.

DOVE VEDERE MILAN-GENOA IN TV E STREAMING

Il recupero Milan-Genoa sarà trasmesso in escusiva in diretta da DAZN, e sarà disponibile per i suoi clienti anche sulle smart di ultima generazione e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Milan-Genoa sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. I clienti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

Gli utenti DAZN potranno vedere Milan-Genoa in diretta streaming anche su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e successivamente avviandola e selezionando la partita dal palinsesto, e sul proprio pc o notebook, semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Dopo il fischio finale gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-GENOA

Pioli si affiderà fra i pali al dodicesimo Begovic, visto che Gianluigi Donnarumma non ha ancora recuperato dal problema alla caviglia. In difesa rientra invece Kjaer, che superati i problemi fisici farà nuovamente coppia al centro della difesa con Romagnoli, mentre Conti e Theo Hernández saranno i due esterni bassi. In mediana conferma per il tandem composto da Kessié e Bennacer. Davanti Ibrahimovic sarà il centravanti, con Castillejo, Calhanoglu e Rebic a sostegno sulla trequarti. Dalla panchina Bonaventura, Paquetá e Rafael Leão.

Nicola dovrebbe puntare sul 3-5-2. Davanti l'ex Inter Goran Pandev potrebbe rivedersi dal 1' in coppia con Sanabria. A centrocampo, out per infortunio Radovanovic e Lerager, la regia sarà affidata a Schöne, mentre Behrami e Sturaro saranno i due interni. Biraschi e Criscito si candidano a presidiare le due fasce, considerate anche le indisponibilità di Ghiglione e Pajac. Davanti al portiere Perin, Romero, Soumaoro e Masiello comporranno la linea a tre.

MILAN (4-2-3-1): Begovic; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández; Kessié, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

GENOA (3-5-2): Perin; Romero, Soumaoro, Masiello; Biraschi, Behrami, Schöne, Sturaro, Criscito; Pandev, Sanabria.