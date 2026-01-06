Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Matteo Occhiuto

Dove vedere Milan-Genoa in tv e streaming: canale, orario, formazioni

A San Siro si chiude la 19esima giornata di Serie A, con il posticipo fra Milan e Genoa.

Daniele De Rossi va a caccia dell’impresa contro la formazione di Max Allegri, che cerca l’ennesima vittoria in chiave Scudetto per proseguire nel duello con Inter e Napoli.

Milan reduce dal successo si misura sul Cagliari che ha aperto il 2026, mentre il Genoa ha iniziato l’anno solare pareggiando 1-1 contro il Pisa.

Arbitra Mariani di Aprilia, al VAR Di Paolo e Paterna. 

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Milan-Genoa in diretta? Canale TV e diretta streaming

Abbonati a DAZN

Guarda in streaming su NordVPN

La partita tra Milan e Genoa verrà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in tv bisognerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box.

Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Per vedere Milan-Genoa in diretta streaming sarà necessario scaricare l'app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di DAZN tramite computer o notebook e selezionare la finestra dell’evento.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Milan-Genoa: ora di inizio

La gara fra Milan e Genoa, valida per la giornata numero 19 di Serie A Enilive, si giocherà giovedì 8 gennaio, allo stadio Giuseppe Meazza, con fischio d’inizio ore 20:45.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Milan - Genoa

MilanHome team crest

3-5-2

Formazione

3-5-2

Home team crestGEN
16
M. Maignan
33
D. Bartesaghi
23
F. Tomori
5
K. De Winter
12
A. Rabiot
2
P. Estupinan
19
Y. Fofana
56
A. Saelemaekers
14
L. Modric
10
R. Leao
8
R. Loftus-Cheek
1
N. Leali
5
L. Oestigard
27
A. Marcandalli
22
J. Vasquez
2
M. Thorsby
15
B. Norton-Cuffy
3
A. Martin Caricol
32
M. Frendrup
17
R. Malinovsky
9
Vitinha
29
L. Colombo

3-5-2

GENAway team crest

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • M. Allegri

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • D. De Rossi

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

Notizie sul Milan

Nel Milan tornerà dal primo minuto Pulisic: l’ex Chelsea è ristabilito e giocherà dall’inizio. Con lui anche Leao, panchina iniziale per Fullkrug. A centrocampo con Modric ci saranno Fofana e Rabiot, a gara in corso Loftus-Cheek e Ricci. In difesa si rivede Gabbia.

Notizie sul Genoa

De Rossi pronto a confermare il reparto offensivo visto contro il Pisa: l’ex Colombo dal primo minuto insieme a Vitinha, dalla panchina Ekuban ed Ekhator. Otoa nel terzetto difensivo con Vasquez e Ostigard. 

Forma

MIL
-Forma

Goal segnato (subito)
9/6
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

GEN
-Forma

Goal segnato (subito)
5/8
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
4/5

Due vittorie di fila per il Milan senza subire goal contro Cagliari e Verona: in Serie A i rossoneri non perdono dalla prima giornata, quando la Cremonese sbancò San Siro. Il Genoa, invece, non vince da un mese: era l’8 dicembre, finì 1-2 a Udine. Da allora 3 ko e un pari per i rossoblu.

Partite tra le due squadre

MIL

Ultime 5 partite

GEN

3

Vittorie

2

Pareggi

0

Vittorie

8

Goal segnati

4
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Il Genoa non batte il Milan dall’8 marzo del 2020: successo rossoblu 2-1 a San Siro. Da quel momento, cinque vittorie per il Milan e tre pareggi nei successivi otto incontri. 

Classifica

Posizioni di classifica agli antipodi: il Milan è secondo a quota 38, a un solo punto dall’Inter capolista. Genoa, invece, diciassettesimo, con 3 lunghezze di vantaggio sul Verona terzultimo. 

