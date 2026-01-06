Dove vedere Milan-Genoa in tv e streaming: canale, orario, formazioni

A San Siro si chiude la 19esima giornata di Serie A, con il posticipo fra Milan e Genoa.

Daniele De Rossi va a caccia dell’impresa contro la formazione di Max Allegri, che cerca l’ennesima vittoria in chiave Scudetto per proseguire nel duello con Inter e Napoli.

Milan reduce dal successo si misura sul Cagliari che ha aperto il 2026, mentre il Genoa ha iniziato l’anno solare pareggiando 1-1 contro il Pisa.

Arbitra Mariani di Aprilia, al VAR Di Paolo e Paterna.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Milan-Genoa in diretta? Canale TV e diretta streaming

La partita tra Milan e Genoa verrà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in tv bisognerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box.

Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Per vedere Milan-Genoa in diretta streaming sarà necessario scaricare l'app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di DAZN tramite computer o notebook e selezionare la finestra dell’evento.

Milan-Genoa: ora di inizio

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming.

La gara fra Milan e Genoa, valida per la giornata numero 19 di Serie A Enilive, si giocherà giovedì 8 gennaio, allo stadio Giuseppe Meazza, con fischio d’inizio ore 20:45.

Notizie sulle squadre e formazioni

Notizie sul Milan

Nel Milan tornerà dal primo minuto Pulisic: l’ex Chelsea è ristabilito e giocherà dall’inizio. Con lui anche Leao, panchina iniziale per Fullkrug. A centrocampo con Modric ci saranno Fofana e Rabiot, a gara in corso Loftus-Cheek e Ricci. In difesa si rivede Gabbia.

Notizie sul Genoa

De Rossi pronto a confermare il reparto offensivo visto contro il Pisa: l’ex Colombo dal primo minuto insieme a Vitinha, dalla panchina Ekuban ed Ekhator. Otoa nel terzetto difensivo con Vasquez e Ostigard.

Forma

Due vittorie di fila per il Milan senza subire goal contro Cagliari e Verona: in Serie A i rossoneri non perdono dalla prima giornata, quando la Cremonese sbancò San Siro. Il Genoa, invece, non vince da un mese: era l’8 dicembre, finì 1-2 a Udine. Da allora 3 ko e un pari per i rossoblu.

Partite tra le due squadre

Il Genoa non batte il Milan dall’8 marzo del 2020: successo rossoblu 2-1 a San Siro. Da quel momento, cinque vittorie per il Milan e tre pareggi nei successivi otto incontri.

Classifica

Posizioni di classifica agli antipodi: il Milan è secondo a quota 38, a un solo punto dall’Inter capolista. Genoa, invece, diciassettesimo, con 3 lunghezze di vantaggio sul Verona terzultimo.