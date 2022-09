Dove vedere Milan-Dinamo Zagabria in tv e streaming

I campioni d'Italia ospitano la squadra croata dopo il pari di Salisburgo: le probabili formazioni della sfida, dove vederla in tv e in streaming.

Il Milan va a caccia del primo successo stagionale nella fase a gironi di Champions League. I rossoneri ospitano a San Siro la Dinamo Zagabria dopo il pari della Red Bull Arena di Salisburgo.

A sorpresa, a guidare il Gruppo E di Champions League è proprio la formazione croata, che grazie a una rete di Orsic nel primo tempo ha superato di misura il Chelsea nella gara d'esordio. Un k.o. che è costato l'esonero al tecnico dei 'Blues' Thomas Tuchel: al suo posto, già a partire dalla sfida contro il Salisburgo, ci sarà Graham Potter, ex Brighton.

I rossoneri vogliono tornare a disputare la fase eliminazione diretta a nove anni dall'ultima volta: obiettivo fallito nella passata stagione con il quarto posto nel gruppo con Liverpool, Atletico Madrid e Porto.

Eliminata dal Siviglia nei sedicesimi di finale di Europa League nella passata stagione, la Dinamo Zagabria è tornata a disputare la Champions League a tre anni di distanza dall'ultima volta, annata in cui sfidò Atalanta, Shakhtar Donetsk e Manchester City.

QUANDO SI GIOCA MILAN-DINAMO ZAGABRIA

La sfida tra Milan e Dinamo Zagabria, valida per il secondo turno del Gruppo E di Champions League, è in programma mercoledì 14 settembre allo Stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Il calcio d'inizio è fissato alle ore 18:45.

DOVE VEDERE MILAN-DINAMO ZAGABRIA IN DIRETTA TV E STREAMING

Sarà Sky a trasmettere le immagini dell'incontro sfida tra Milan e Dinamo Zagabria. Per vederla bisognerà dunque collegarsi ai canali Sky Sport Uno (Canale 201), Sky Sport 4K (Canale 213) e Sky Sport (Canale 252), disponibili sulla piattaforma satellitare con abbonamento attivo ai pacchetti Sport o Calcio.

Se invece vorrete seguire la partita in diretta streaming, potete connettervi all'app Sky Go e selezionare il canale dove viene trasmesso l'incontro, ma anche su Mediaset Infinity +, sempre per gli abbonati. I servizi sono usufruibili sia da pc fisso che da dispositivo mobile come smartphone e tablet.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Sky ha scelto Fabio Caressa come telecronista della partita, mentre sarà Giuseppe Bergomi ad affiancarlo al commento tecnico. Infinity+ non ha ancora comunicato chi racconterà la gara.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-DINAMO ZAGABRIA

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, De Ketelaere, Leao; Giroud.

DINAMO ZAGABRIA (3-5-2): Livakovic; Moharrami, Sutalo, Peric; Ristovski, Ademi, Misic, Ivanusec, Ljubicic; Petkovic, Orsic.