Dove vedere Milan-Como in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Milan e Como si sfidano nel recupero della giornata numero 24 di Serie A. A San Siro è sfida fra le squadre di Max Allegri e Cesc Fabregas, che si ritrovano a poco più di un mese dal match del Sinigaglia vinto 3-1 dai rossoneri.

Modric e compagni, che venerdì hanno superato 2-1 il Pisa, non hanno alternative alla vittoria per tenere aperto il campionato, dopo il successo dell’Inter sulla Juve di sabato.

Per il Como, invece, è ancora piena caccia all’Europa: un risultato positivo potrebbe ridurre il gap dalla zona Champions per i lariani.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Milan-Como in diretta? Canale TV e diretta streaming

La partita tra Milan e Como verrà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in tv bisognerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o TIMVISION Box.

Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Per vedere Milan-Como in diretta streaming sarà necessario scaricare l'app di DAZN su PC, smartphone o tablet, o in alternativa collegarsi al sito di DAZN tramite computer o notebook e selezionare la finestra dell’evento.

valida per il recupero della 24aª giornata di Serie A Enilive, si giocherà mercoledì 18 febbraio, allo stadio San Siro, con fischio d’inizio ore 20:45.

Notizie sulle squadre e formazioni

Notizie sul Milan

Il Milan ha il grande problema dell’assenza di Rabiot: il centrocampista è stato espulso a Pisa e salterà la gara contro il Como: al suo posto potrebbe giocare Ricci, con Loftus Cheek possibile conferma e turno di riposo in arrivo per Fofana. In avanti, da valutare le condizioni di Leao e Pulisic: difficile che siano titolari, pronto Nkunku.

Notizie sul Como

Nel Como assenza certa per Morata, squalifica in arrivo per lo spagnolo. In difesa dovrebbe rivedersi Diego Carlos dopo la panchina di sabato, mentre in mezzo al campo potrebbe essere riproposto Caqueret.

Forma

Periodo di forma brillante per il Milan: quattro vittorie nelle ultime cinque giornate, le ultime due in trasferta contro Pisa e Bologna. Per il Como, invece, la striscia positiva si è interrotta sabato con il ko con la Fiorentina.

Partite tra le due squadre

In casa del Milan è il terzo incontro ufficiale della storia e nei primi due si è sempre imposta la formazione rossonera.

Classifica

Milan seconda forza della Serie A con 53 punti: -8 dall’Inter e +3 sul Napoli. Il Como, invece, è settimo a 41: quarto posto distante sei punti.