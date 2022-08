Dove vedere Milan-Bologna in tv e streaming

Nella terza giornata, il Milan accoglie a San Siro il Bologna: tutto quello che c'è da sapere, dalle formazioni del match a dove vederlo.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Obiettivo tre punti. Il programma del terzo turno della Serie A 2022/2023 mette di fronte a San Siro il Milan campione d'Italia e il Bologna di Sinisa Mihajlovic. I rossoneri vogliono tornare a vincere dopo il pari del Gewiss Stadium di Bergamo contro l'Atalanta, mentre i felsinei non hanno ancora conquistato il bottino pieno in questa stagione: ko in rimonta all'esordio all'Olimpico contro la Lazio e parità contro il Verona al 'Dall'Ara'.

Dopo il pirotecnico 4-2 con cui hanno aperto la stagione, i rossoneri di Pioli non sono riusciti ad andare oltre l'1-1 sul campo dell'Atalanta. Stesso risultato anche tra Bologna e Verona nel secondo turno, con Henry che ha risposto ad Arnautovic.

Nella passata stagione, a San Siro finì con un pari a reti inviolate la sfida tra Milan e Bologna nella sfida disputata il 4 aprile scorso. All'andata, il 'Diavolo' si impose col risultato di 4-2 grazie alle reti di Leao, Calabria, Bennacer (in goal anche a Bergamo domenica) e Ibrahimovic.

QUANDO SI GIOCA MILAN-BOLOGNA

La sfida tra Milan e Bologna, valida per la terza giornata del campionato di Serie A, andrà in scena sabato 27 agosto 2022. Fischio ore d'inizio alle 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano.

DOVE VEDERE MILAN-BOLOGNA IN DIRETTA TV E STREAMING

Milan-Bologna verrà trasmessa in diretta da DAZN, app scaricabile sulle moderne Smart TV e sulle console di gioco come PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), ma utilizzabile anche su dispositivi come TIM VISION Box, Amazon Fire Stick e Google Chromecast.

Anche Sky Sport trasmetterà l'incontro: i canali di riferimento sono Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4K (canale 213).

La gara sarà visibile anche in diretta streaming sempre su DAZN. Ci si potrà collegare al sito ufficiale dal proprio PC e dall'app dedicata su dispositivi mobili.

Per gli abbonati Sky è riservato il servizio Sky Go, mentre l'altra opzione è rappresentata da NOW (previo acquisto di uno dei pacchetti disponibili).

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Il telecronista di DAZN che racconterà Milan-Bologna sarà Ricky Buscaglia: al suo fianco Marco Parolo nel ruolo di seconda voce. Sky non ha ancora reso noti i nomi del telecronista e della seconda voce.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-BOLOGNA

Esordio stagionale da titolare per Giroud, che prende il posto di Rebic nel ruolo di centravanti. Ballottaggio tra De Ketelaere e Brahim Diaz: il belga vuole strappare la prima maglia da titolare.

Oltre a Dijks, nel Bologna non ci sarà Orsolini, fermato dal Giudice Sportivo dopo l'espulsione rimediata contro il Verona.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, De Ketelaere, Leao; Giroud.

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Bonifazi; De Silvestri, Schouten, Dominguez, Cambiaso; Soriano, Sansone; Arnautovic.