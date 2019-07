Dove vedere Milan-Benfica in tv e streaming

Il Milan cerca la rivincita contro il Benfica nel secondo turno di ICC: tutte le informazioni sul match e su dove vederlo in tv e streaming.

Secondo turno di International Champions Cup per il di Giampaolo, che in attesa di nuovi rinforzi sul mercato torna in campo per archiviare la sconfitta subita dal nel primo test: gli avversari del Diavolo saranno questa i portoghesi del .

Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e tanto altro: segui il calcio su DAZN

Ko di misura all'esordio nell'ICC per i rossoneri, puniti dalla rete di Leon Goretzka su assist di Kimmich. Un classico internazionale contro la formazione lusitana, affrontata senza sconfitte sempre nella massima competizione europea.

La prima sfida contro la formazione di Lisbona rievoca dolci ricordi ai tifosi rossoneri: nella stagione 1962/63 il Diavolo vinse infatti a Wembley la sua prima Coppa dei Campioni trionfando 2-1 in finale con la celebre doppietta di Josè Altafini dopo il vantaggio iniziale firmato da Eusebio.

Il prestigioso appuntamento si rinnovò poi nella stagione 1989/90, sempre in finale di Coppa dei Campioni: in quell'occasione il Milan di Sacchi vinse 1-0 grazie alla rete di Rijkaard. L'ultimo precedente risale al 2007/08 nel doppio confronto della fase a gironi: vittoria casalinga per i rossoneri con reti di Pirlo e Inzaghi, pareggio per 1-1 in terra portoghese con reti di Pirlo e Maxi Pereira.

QUANDO SI GIOCA MILAN-BENFICA

Milan-Benfica è in programma domenica 28 luglio 2019 al 'Gillette Stadium' di Foxborough, negli : il fischio d'inizio è fissato alle ore 21:00 italiane. In questo stadio giocano abitualmente i New England Patriots della NFL e i della .

DOVE VEDERE MILAN-BENFICA IN TV E STREAMING

Come tutte le gare dell'International Champions Cup 2019, anche Milan-Benfica sarà trasmessa in diretta, in chiaro e in esclusiva su Sportitalia. Tutti gli appassionati potranno inoltre seguire la gara in diretta collegandosi al sito www.sportitalia.com..

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-BENFICA

Giampaolo ripropone il suo marchio di fabbrica, il 4-3-1-2 che ha ben impressionato nella prima uscita nonostante la sconfitta. Rientrano gli acciaccati Musacchio, Romagnoli e Rodriguez: quest'ultimo prenderà il posto dell'infortunato Theo Hernandez.

A centrocampo il nuovo arrivato Krunic prende il posto di Borini nel ruolo di interno di centrocampo, confermato invece Suso sulla trequarti dopo le belle parole spese dall'allenatore nei suoi confronti. Davanti, con Andrè Silva in uscita e Cutrone che ha lasciato il ritiro per firmare col Wolverhampton, Castillejo è favorito per una maglia dal primo minuto accanto all'inamovibile Piatek.

Il Benfica si affida al solito quadrato 4-4-2: il reparto offensivo è guidato da Seferovic e De Tomas, mentre Pizzi e Cervi sono i due esterni tecnici della formazione portoghese, 'protetti' dai due mediani Florentino Luis e Appelt.

MILAN (4-3-1-2): G. Donnarumma; A. Conti, Musacchio, A. Romagnoli, Rodriguez; Krunic, Biglia, Calhanoglu; Suso; Castillejo, Piatek.



BENFICA 4-4-2: Vlachodimos; Pereira, Ruben Dias, Ferro, Tavares; Pizzi, Florentino, Appelt, Cervi; Seferovic, De Tomas.