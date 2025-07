Dove vedere Milan-Arsenal in diretta tv e streaming?

Il Milan inizia il Pre-Season Tour a Singapore contro l'Arsenal: dove vedere in tv e streaming la partita dei rossoneri di Allegri.

Dopo la sgambata contro il Milan Futuro di sabato, finita 3-0, il nuovo Milan di Massimiliano Allegri scende in campo per il primo impegno vero della nuova stagione: di fronte ai rossoneri c'è l'Arsenal.

La gara si gioca a Singapore nell'ambito del Pre-Season Tour 2025, che vedrà il Milan disputare altre due amichevoli dopo quella contro i Gunners: Leao e compagni se la vedranno infatti anche contro Liverpool e Perth Glory.

Di seguito tutte le informazioni utili su Milan-Arsenal: dove vedere la partita in tv e streaming e le formazioni delle due squadre.

Dove vedere Milan-Arsenal in diretta: canale tv e streaming

La gara tra Milan e Arsenal sarà visibile in diretta e in esclusiva su Milan Tv, emittente ufficiale del club rossonero. Gli abbonati a DAZN potranno assistere alla sfida senza costi aggiuntivi sulla piattaforma, che comprende appunto anche Milan Tv nella propria offerta.

Milan-Arsenal: data e orario del fischio d'inizio

Come stanno Milan e Arsenal

Il Milan si avvicina alla nuova stagione con l'obiettivo di lasciarsi alle spalle la passata annata, deludente sotto tutti i punti di vista nonostante la Supercoppa Italiana vinta a gennaio. La squadra di Allegri ha iniziato bene il ciclo di amichevoli, battendo 3-0 il Milan Futuro in una sgambata in famiglia. L'Arsenal di Mikel Arteta, invece, inizierà proprio contro i rossoneri il proprio precampionato in vista di una stagione che ancora una volta lo vedrà impegnato anche in Champions League.

