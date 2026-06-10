Coppa del Mondo - Mondiali - Girone A Mexico City Stadium

La partita tra Messico e Sudafrica è trasmessa in Italia su DAZN e Rai 1, con la possibilità di seguire il live streaming anche su RaiPlay. Di seguito trovi i canali disponibili per guardare la partita in diretta.

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Messico-Sudafrica: data e orario

Il Messico apre la sua Coppa del Mondo casalinga contro il Sudafrica al Mexico City Stadium, in una sfida del Girone A che vale già punti pesanti per entrambe le nazionali.

Per il Messico di Javier Aguirre, giocare in casa è un privilegio e un peso allo stesso tempo. El Tri arriva all'appuntamento dopo un percorso di preparazione convincente, con una striscia imbattuta sul suolo messicano che ha alimentato l'entusiasmo attorno alla squadra.

L'ultima uscita contro la Serbia ha detto molto sul carattere di questo gruppo: sotto di un gol, il Messico ha reagito con personalità, ribaltando il risultato e chiudendo 5-1. Aguirre ha trovato risposte importanti, anche se le scelte di formazione restano aperte fino all'ultimo.

Il Sudafrica di Hugo Broos si presenta all'esordio mondiale con un mix di esperienza africana e freschezza. Bafana Bafana hanno chiuso la preparazione con una vittoria in trasferta contro la Giamaica, segnale che la squadra è arrivata al torneo in condizioni accettabili.

La storia recente tra le due nazionali è scarsa, ma entrambe sanno che un risultato positivo in questa prima giornata potrebbe indirizzare l'intero cammino nel girone.

Per sapere dove seguire la partita in diretta TV e in live streaming, ecco tutte le informazioni necessarie.

Formazioni

Il Messico è guidato da Javier Aguirre, che non ha comunicato una formazione ufficiale né segnalato infortuni o squalifiche in vista del match. Le informazioni sulla probabile formazione saranno aggiornate non appena disponibili.

Anche il Sudafrica, allenato da Hugo Broos, non ha diffuso indicazioni su indisponibili o squalificati. La probabile formazione dei Bafana Bafana verrà comunicata più avanti, avvicinandosi al calcio d'inizio.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

Il Messico arriva alla Coppa del Mondo con un ruolino di marcia solido nelle ultime cinque partite: tre vittorie e due pareggi, senza alcuna sconfitta. L'ultima uscita contro la Serbia si è conclusa con un netto 5-1, risultato che ha consolidato la fiducia nel gruppo. In precedenza, El Tri aveva battuto Australia per 1-0 e Ghana per 2-0, mentre i pareggi contro Belgio (1-1) e Portogallo (0-0) avevano già mostrato la solidità difensiva della squadra. In cinque partite il Messico ha segnato nove gol e ne ha subiti tre.

Il Sudafrica presenta un bilancio più altalenante: una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque gare. La vittoria più recente è arrivata in trasferta contro la Giamaica (0-1), mentre il pareggio a reti bianche contro il Nicaragua ha preceduto due sconfitte contro il Panama (1-2). Bafana Bafana hanno chiuso la Coppa d'Africa di gennaio con una sconfitta per 1-2 contro il Camerun. In cinque partite la squadra ha segnato tre gol e ne ha subiti cinque.

Precedenti

MEX Ultime 2 partite SDA 0 Vittorie 1 Pareggio 1 Vittoria Sudafrica 1 - 1 Messico

Sudafrica 2 - 1 Messico 2 Goal segnati 3 Partite con più di 2,5 gol 1/2 Entrambe le squadre a segno 2/2

L'unico precedente recente tra le due nazionali risale alla fase a gironi della Coppa del Mondo 2010, quando Sudafrica e Messico si divisero la posta con un pareggio per 1-1 l'11 giugno di quell'anno. Prima di quell'incontro, i due paesi si erano affrontati nel CONCACAF Gold Cup del 2005, con il Sudafrica che si impose per 2-1. In totale, nei due scontri diretti disponibili, il Sudafrica ha ottenuto una vittoria contro un pareggio, senza sconfitte.

Classifica





Nel Girone A dei Mondiali, il Messico occupa attualmente la seconda posizione, mentre il Sudafrica è terzo.





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