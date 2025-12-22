Dove vedere Marocco-Mali in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.
La seconda giornata della Coppa d'Africa 2025, tra i match in calendario, offre anche l'incrocio tra Marocco e Mali.
Entrambe inserite nel Gruppo A del torneo, i padroni di casa punteranno a mettere in ghiaccio la qualificazione agli ottavi dopo l'esordio vincente contro le Comore.
Di seguito tutte le info su Marocco-Mali: le formazioni, il canale tv dove vedere la partita della Coppa d'Africa e la copertura streaming.
Come guardare Marocco-Mali in diretta? Canale TV e diretta streaming
Marocco-Mali sarà visibile in diretta tv su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e in streaming sul sito di Sportitalia, scaricando l'app sempre di Sportitalia o utilizzando NordVPN.
Marocco-Mali: ora di inizio
Marocco-Mali si gioca venerdì 26 dicembre 2025, alle ore 21 italiane, allo stadio Prince Moulay Abdallah di Rabat (in Marocco).
Notizie sulle squadre e formazioni
Probabili formazioni Marocco-Mali
MAROCCO (4-3-3): Bono; Mazraoui, Aguerd, El Yamiq, Salah-Eddine; Ounahi, Amrabat, Saibari; Brahim Diaz, Rahimi, El Aynaoui. Ct. Regragui.
MALI (4-2-3-1): Samassa; Dante, Fofana, Niakate, W. Coulibaly; Dieng, Sangare; L. Doumbia, N. Coulibaly, Toure; Dorgeles. Ct. Saintfiet.
Forma
Partite tra le due squadre
Dominio del Marocco nei 6 precedenti col Mali: 4 vittorie ad una, così come uno è il pareggio.