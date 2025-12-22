Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Africa Cup of Nations
team-logoMarocco
Prince Moulay Abdellah Stadium
team-logoMali
Guarda in streaming su NordPVN
Claudio D'Amato

Dove vedere Marocco-Mali in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Marocco-Mali per la seconda giornata del Gruppo A della Coppa d'Africa 2025: dalle formazioni a canale tv e diretta streaming, tutte le info.

La seconda giornata della Coppa d'Africa 2025, tra i match in calendario, offre anche l'incrocio tra Marocco e Mali.

Entrambe inserite nel Gruppo A del torneo, i padroni di casa punteranno a mettere in ghiaccio la qualificazione agli ottavi dopo l'esordio vincente contro le Comore.

Di seguito tutte le info su Marocco-Mali: le formazioni, il canale tv dove vedere la partita della Coppa d'Africa e la copertura streaming.

Come guardare Marocco-Mali in diretta? Canale TV e diretta streaming

Guarda in streaming su NordVPNGuarda qui

Marocco-Mali sarà visibile in diretta tv su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e in streaming sul sito di Sportitalia, scaricando l'app sempre di Sportitalia o utilizzando NordVPN.

Africa Cup of Nations
Marocco crest
Marocco
MAR
Mali crest
Mali
MAL

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Marocco-Mali: ora di inizio

crest
Africa Cup of Nations - Africa - Coppa delle Nazioni - Gruppo A
Prince Moulay Abdellah Stadium

Marocco-Mali si gioca venerdì 26 dicembre 2025, alle ore 21 italiane, allo stadio Prince Moulay Abdallah di Rabat (in Marocco).

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Marocco - Mali

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • W. Regragui

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • T. Saintfiet

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Probabili formazioni Marocco-Mali

MAROCCO (4-3-3): Bono; Mazraoui, Aguerd, El Yamiq, Salah-Eddine; Ounahi, Amrabat, Saibari; Brahim Diaz, Rahimi, El Aynaoui. Ct. Regragui.

MALI (4-2-3-1): Samassa; Dante, Fofana, Niakate, W. Coulibaly; Dieng, Sangare; L. Doumbia, N. Coulibaly, Toure; Dorgeles. Ct. Saintfiet.

Forma

MAR
-Forma

Goal segnato (subito)
10/2
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

MAL
-Forma

Goal segnato (subito)
9/2
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

Partite tra le due squadre

MAR

Ultime 5 partite

MAL

3

Vittorie

1

Pareggio

1

Vittoria

10

Goal segnati

2
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

Dominio del Marocco nei 6 precedenti col Mali: 4 vittorie ad una, così come uno è il pareggio.

Classifica

0