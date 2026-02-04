Dove vedere Manchester United-Tottenham in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Un Manchester United alla riscossa, nella venticinquesima giornata di Premier League, punta a proseguire la propria rimonta in zona Champions contro un Tottenham relegato nella medio-bassa classifica.

I Red Devils dall'arrivo di Carrick hanno deciso di cambiar passo, riuscendo a mettere le mani sul quarto posto e mettere nel mirino addirittura secondo e terzo occupati rispettivamente da City e Aston Villa.

Gli Spurs, invece, più che pensare a sperare in un piazzamento europeo devono preoccuparsi di non concedersi ulteriori scivoloni, che rischierebbero di invischiare clamorosamente la squadra di Frank nella lotta per non retrocedere.

Come guardare Manchester United-Tottenham in diretta? Canale TV e diretta streaming

Manchester United-Tottenham sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale numero 202) e visibile in streaming su NOW, Sky Go e utilizzando NordVPN.

Manchester United-Tottenham: ora di inizio

Premier League - Premier League Old Trafford

Manchester United-Tottenham si gioca sabato 7 febbraio 2026, alle ore 13:30 italiane, all'Old Trafford di Manchester.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Manchester United-Tottenham

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Mainoo, Casemiro; Diallo, Bruno Fernandes, Cunha; Mbeumo. All. Carrick.

TOTTENHAM (4-2-3-1): Vicario; Spence, Romero, Danso, Udogie; Joao Palhinha, Gray; Odobert, Sarri, Xavi Simons; Kolo Muani. All. Frank.

