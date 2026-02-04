Goal.com
Claudio D'Amato

Dove vedere Manchester United-Tottenham in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Tutto su Manchester United-Tottenham, match della venticinquesima giornata di Premier League: le info su formazioni, canale tv e diretta streaming.

Un Manchester United alla riscossa, nella venticinquesima giornata di Premier League, punta a proseguire la propria rimonta in zona Champions contro un Tottenham relegato nella medio-bassa classifica.

I Red Devils dall'arrivo di Carrick hanno deciso di cambiar passo, riuscendo a mettere le mani sul quarto posto e mettere nel mirino addirittura secondo e terzo occupati rispettivamente da City e Aston Villa.

Gli Spurs, invece, più che pensare a sperare in un piazzamento europeo devono preoccuparsi di non concedersi ulteriori scivoloni, che rischierebbero di invischiare clamorosamente la squadra di Frank nella lotta per non retrocedere.

Di seguito tutte le info su Manchester United-Tottenham, comprese quelle relative al canale tv dove vederla, la diretta streaming e le formazioni.

Come guardare Manchester United-Tottenham in diretta? Canale TV e diretta streaming

Manchester United-Tottenham sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale numero 202) e visibile in streaming su NOW, Sky Go e utilizzando NordVPN.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Manchester United-Tottenham: ora di inizio

Old Trafford

Manchester United-Tottenham si gioca sabato 7 febbraio 2026, alle ore 13:30 italiane, all'Old Trafford di Manchester.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Manchester United - Tottenham Hotspur

Probabili formazioni Manchester United-Tottenham

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Mainoo, Casemiro; Diallo, Bruno Fernandes, Cunha; Mbeumo. All. Carrick.

TOTTENHAM (4-2-3-1): Vicario; Spence, Romero, Danso, Udogie; Joao Palhinha, Gray; Odobert, Sarri, Xavi Simons; Kolo Muani. All. Frank. 

Forma

11/8
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
4/5

9/6
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Partite tra le due squadre

MUN

Ultime 5 partite

TOT

0

Vittorie

1

Pareggio

4

Vittorie

5

Goal segnati

11
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Classifica

