Dove vedere Manchester United-Newcastle in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Boxing Day in Premier League, col turno di Santo Stefano valevole per la diciottesima giornata che mette contro Manchester United e Newcastle.

Red Devils chiamati a rialzarsi dopo il ko contro l'Aston Villa, che ha reso nuovamente minori le chances Champions della squadra di Amorim. Amarezza vissuta anche dai Magpies, che si sono visti rimontare 2 goal dal Chelsea tra le mura amiche dopo essersi portati sul 2-0.

Di seguito tutte le info su Manchester United-Newcastle, incluse quelle riguardanti formazioni, canale tv e copertura streaming.

Come guardare Manchester United-Newcastle in diretta? Canale TV e diretta streaming

Manchester United-Newcastle sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale numero 202) e visibile in streaming su NOW, su Sky Go e utilizzando NordVPN.

Come guardare ovunque con una VPN

Manchester United-Newcastle: ora di inizio

Premier League - Premier League Old Trafford

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Manchester United-Newcastle si gioca venerdì 26 dicembre 2025, alle ore 21:00, all'Old Trafford di Manchester.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Manchester United-Newcastle

MANCHESTER UNITED (3-4-2-1): Lammens; Heaven, Yoro, Shaw; Dalot, Ugarte, Casemiro, Dorgu; Matheus Cunha, Mount; Sesko. All. Amorim.

NEWCASTLE (4-3-3): Ramsdale; Miley, Schar, Thiaw, Hall; Ramsey, Tonali, B. Guimaraes; Gordon, Woltemade, Murphy. All. Howe.

