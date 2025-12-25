Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Claudio D'Amato

Dove vedere Manchester United-Newcastle in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Il Boxing Day della Premier League offre l'incrocio tra Manchester United e Newcastle: tutte le info sul match, comprese formazioni, canale tv e copertura streaming.

Boxing Day in Premier League, col turno di Santo Stefano valevole per la diciottesima giornata che mette contro Manchester United e Newcastle.

Red Devils chiamati a rialzarsi dopo il ko contro l'Aston Villa, che ha reso nuovamente minori le chances Champions della squadra di Amorim. Amarezza vissuta anche dai Magpies, che si sono visti rimontare 2 goal dal Chelsea tra le mura amiche dopo essersi portati sul 2-0.

Di seguito tutte le info su Manchester United-Newcastle, incluse quelle riguardanti formazioni, canale tv e copertura streaming.

Come guardare Manchester United-Newcastle in diretta? Canale TV e diretta streaming

Manchester United-Newcastle sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale numero 202) e visibile in streaming su NOW, su Sky Go e utilizzando NordVPN.

Manchester United-Newcastle: ora di inizio

Manchester United-Newcastle si gioca venerdì 26 dicembre 2025, alle ore 21:00, all'Old Trafford di Manchester.

Notizie sulle squadre e formazioni

Giocatori infortunati e squalificati

Probabili formazioni Manchester United-Newcastle

MANCHESTER UNITED (3-4-2-1): Lammens; Heaven, Yoro, Shaw; Dalot, Ugarte, Casemiro, Dorgu; Matheus Cunha, Mount; Sesko. All. Amorim.

NEWCASTLE (4-3-3): Ramsdale; Miley, Schar, Thiaw, Hall; Ramsey, Tonali, B. Guimaraes; Gordon, Woltemade, Murphy. All. Howe.

Goal segnato (subito)
12/9
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
5/5

Goal segnato (subito)
8/7
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
4/5

Ultime 5 partite

1

Vittoria

0

Pareggi

4

Vittorie

4

Goal segnati

12
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Classifica

