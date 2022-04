Dopo aver eliminato il Chelsea, il Real Madrid torna in Inghilterra: sulla strada verso la finalissima di Parigi Ancelotti trova il Manchester City di Pep Guardiola, che a sua volta sfida un'altra spagnola dopo aver eliminato l'Atlético Madrid nello scorso turno.

L'ultimo precedente tra le due squadre risale soltanto a un paio d'anni fa, negli ottavi di finale: a febbraio il City ha vinto a Madrid, confermandosi poi in casa nel match di ritorno giocato ad agosto a causa dello scoppio della pandemia.

Sarà il quarto incrocio assoluto, dopo quelli nella fase a gironi della stagione 2012/13 (1-1 e 3-2 Real) e in semifinale nel 2016 (0-0 e 1-0 sempre per il Madrid).

Pep e Ancelotti tornano a sfidarsi in Champions League per la prima volta dalla semifinale 2014, da cui il Real di Carletto è uscito vincitore con un 5-0 complessivo.

QUANDO SI GIOCA MANCHESTER CITY-REAL MADRID

La semifinale d'andata della Champions League 2021/22 tra Manchester City e Real Madrid si giocherà martedì 26 aprile alle ore 21.00 all'Etihad Stadium di Manchester. Ritorno fissato 8 giorni dopo a campi invertiti.

DOVE VEDERE MANCHESTER CITY-REAL MADRID IN TV E STREAMING

Manchester City-Real Madrid sarà visibile in tv in chiaro su Canale 5. Il match sarà trasmesso anche da Sky Sport, ai canali 201 e 251.

Infine, la partita potrà anche essere seguita in tv su Infinity+ scaricando l’app su smart tv.

In streaming il match sarà disponibile grazie sempre a Infinity+, via app su dispositivi quali smartphone o tablet, oppure collegandosi al sito ufficiale da pc e notebook.

Lo stesso vale per Sky Go, servizio di streaming che Sky mette a disposizione dei propri abbonati: sarà sufficiente scaricare l’app per connettersi.

L’ultima alternativa è rappresentata da Now, previo l’acquisto di uno dei pacchetti proposti che contenga il meglio dell calcio di Sky.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY-REAL MADRID

Pesa la squalifica di Joao Cancelo per Guardiola: uno tra Aké e Zinchenko per sostituirlo.

Ancelotti spera di recuperare Casemiro, ancora in dubbio e non al meglio. In caso, pronto Camavinga. Valverde nel tridente.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Laporte, Aké; De Bruyne, Rodri, Gündogan; Bernardo Silva, Foden, Mahrez.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Vazquez, Militao, Alaba, Nacho; Modric, Kroos, Camavinga; Valverde, Benzema, Vinicius.