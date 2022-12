Nuovo c.t. italiano per Malta: dopo Mangia ecco Marcolini

Michele Marcolini è il nuovo commissario tecnico di Malta: prende il posto del dimissionario Devis Mangia.

Continua la tradizione di commissari tecnici italiani sulla panchina di Malta: dopo Devis Mangia, la Federcalcio locale ha scelto Michele Marcolini per guidare la nazionale del piccolo stato insulare.

L'ex centrocampista ha firmato un contratto valido fino alla fine del 2024 e il suo incarico sarà effettivo a partire dal prossimo 1° gennaio 2023: nel nuovo anno, infatti, partiranno le qualificazioni ai prossimi Europei tedeschi, con Malta inserita nel Gruppo C assieme a Italia, Inghilterra, Ucraina e Macedonia del Nord.

Marcolini avrà un altro italiano all'interno del suo staff: trattasi dell'ex difensore Davide Mandelli, suo vice ed ex compagno di squadra ai tempi del Chievo e del Lumezzane.

Al momento la carica di c.t. è coperta ad interim da Gilbert Agius, chiamato a sostituire Mangia dopo le dimissioni di quest'ultimo, accettate lo scorso 7 novembre dalla Federcalcio maltese.

Marcolini è il quarto italiano a ricoprire questo incarico dopo Mangia, Pietro Ghedin (in due periodi separati) e Terenzio Polverini, c.t. nel biennio 1974-1976. Nella stagione 2021/2022 ha guidato l'AlbinoLeffe che, al termine del campionato di Serie C, non lo ha riconfermato.