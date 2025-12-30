Dove vedere Mali-Tunisia in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Lo spettacolo della Coppa d’Africa entra sempre più nel vivo con la fase a eliminazione diretta. Terminati i gironi, sono sedici le squadre rimaste in corsa che ambiscono ad alzare al cielo il trofeo.

Tra le gare degli ottavi di finale c’è quella che vede sfidarsi Mali e Tunisia, formazioni che puntano ad arrivare in fondo nella competizione.

Il Mali è arrivato secondo nel raggruppamento A alle spalle del Marocco, seconda posizione anche la Tunisia che ha chiuso il girone C alle spalle della Nigeria.

Come guardare Mali-Tunisia in diretta? Canale TV e diretta streaming

Mali-Tunisia sarà trasmessa in esclusiva su Sportitalia (canale numero 60 del digitale terrestre) e visibile in diretta streaming sul sito di Sportitalia, scaricando l'app su dispositivi mobili e utilizzando NordVPN.

Mali-Tunisia: ora di inizio

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Mali - Tunisia Probabile formazione Panchina Allenatore T. Saintfiet Probabile formazione Panchina Allenatore S. Trabelsi

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Partite tra le due squadre

Le due nazionali si sono affrontate 8 volte in competizioni ufficiali dal 2006, con un bilancio sostanzialmente equilibrato: la Tunisia ha vinto 3 partite, così come il Mali, gli alti due incontri sono invece finiti in parità.

