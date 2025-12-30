Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Africa Cup of Nations
team-logoMali
Stade Mohamed V
team-logoTunisia
Nino Caracciolo

Dove vedere Mali-Tunisia in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Mali e Tunisia avversarie negli ottavi di finale di Coppa d’Africa 2025: dove e come vedere la partita in diretta tv e streaming.

Lo spettacolo della Coppa d’Africa entra sempre più nel vivo con la fase a eliminazione diretta. Terminati i gironi, sono sedici le squadre rimaste in corsa che ambiscono ad alzare al cielo il trofeo.

Tra le gare degli ottavi di finale c’è quella che vede sfidarsi Mali e Tunisia, formazioni che puntano ad arrivare in fondo nella competizione.

Il Mali è arrivato secondo nel raggruppamento A alle spalle del Marocco, seconda posizione anche la Tunisia che ha chiuso il girone C alle spalle della Nigeria.

Come guardare Mali-Tunisia in diretta? Canale TV e diretta streaming

Mali-Tunisia sarà trasmessa in esclusiva su Sportitalia (canale numero 60 del digitale terrestre) e visibile in diretta streaming sul sito di Sportitalia, scaricando l'app su dispositivi mobili e utilizzando NordVPN.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Mali-Tunisia: ora di inizio

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Mali - Tunisia

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • T. Saintfiet

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • S. Trabelsi

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Forma

Goal segnato (subito)
6/3
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Goal segnato (subito)
11/6
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
4/5

Partite tra le due squadre

Ultime 5 partite

1

Vittoria

2

Pareggi

2

Vittorie

2

Goal segnati

3
Partite con più di 2,5 gol
0/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

Le due nazionali si sono affrontate 8 volte in competizioni ufficiali dal 2006, con un bilancio sostanzialmente equilibrato: la Tunisia ha vinto 3 partite, così come il Mali, gli alti due incontri sono invece finiti in parità.

Classifica

