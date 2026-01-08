Dove vedere Mali-Senegal in tv e streaming: canale, orario, formazioni

La Coppa d’Africa entra nelle fasi finali: sono rimaste solo otto squadre a contendersi il trofeo.

La prima sfida dei quarti di finale vedrà affrontarsi il Mali, che ha superato gli ottavi ai rigori contro la Tunisia, e il Senegal, che ha eliminato il Sudan in rimonta per 3-1.

La vincente affronterà in semifinale, il 14 gennaio, la squadra che passerà il turno tra Egitto e Costa d’Avorio.

Come guardare Mali-Senegal in diretta? Canale TV e diretta streaming

Mali-Senegal sarà trasmessa in esclusiva su Sportitalia (canale numero 60 del digitale terrestre) e visibile in diretta streaming sul sito di Sportitalia, scaricando l'app su dispositivi mobili e utilizzando NordVPN.

Mali-Senegal: ora di inizio

Notizie sulle squadre e formazioni

Giocatori infortunati e squalificati

L. Coulibaly

Nessun giocatore escluso

Formazioni ufficiali Mali-Senegal

MALI (4-2-3-1): Diarra; Traoré, Diaby, Camara, Dante; Coulibaly, Dieng; Sangaré, Bissouma, Doumbia; Sinayoko. Ct. Saintfiet

SENEGAL (4-3-3): Mendy; Diatta, Seck, Niakhate, Jakobs; Diarra, I. Gueye, P. Gueye; Sarr, Jackson, Mané. Ct. Thiaw.

Partite tra le due squadre

Il Senegal ha vinto cinque delle ultime sette partite contro il Mali, con due pareggi a completare il bilancio; l’ultimo successo dei maliani risale a un’amichevole di novembre 1997.