Africa Cup of Nations
team-logoMali
Stade Ibn-Batouta
team-logoSenegal
Michael Baldoin

Dove vedere Mali-Senegal in tv e streaming: canale, orario, formazioni

La sfida tra Mali e Senegal apre i quarti di finale della Coppa d’Africa 2025/26: tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e streaming.

La Coppa d’Africa entra nelle fasi finali: sono rimaste solo otto squadre a contendersi il trofeo.

La prima sfida dei quarti di finale vedrà affrontarsi il Mali, che ha superato gli ottavi ai rigori contro la Tunisia, e il Senegal, che ha eliminato il Sudan in rimonta per 3-1.

La vincente affronterà in semifinale, il 14 gennaio, la squadra che passerà il turno tra Egitto e Costa d’Avorio.

Come guardare Mali-Senegal in diretta? Canale TV e diretta streaming

Mali-Senegal sarà trasmessa in esclusiva su Sportitalia (canale numero 60 del digitale terrestre) e visibile in diretta streaming sul sito di Sportitalia, scaricando l'app su dispositivi mobili e utilizzando NordVPN.

Africa Cup of Nations
Mali crest
Mali
MAL
Senegal crest
Senegal
SEN

Mali-Senegal: ora di inizio

crest
Africa Cup of Nations - Africa - Coppa delle Nazioni - Finale
Stade Ibn-Batouta

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Mali - Senegal

MaliHome team crest

4-2-3-1

Formazione

4-2-3-1

Home team crestSEN
16
D. Diarra
5
A. Diaby
3
A. Dante
2
H. Traore
25
O. Camara
19
K. Doumbia
20
M. Sangare
7
D. Nene
23
A. Dieng
10
Y. Bissouma
17
L. Sinayoko
16
E. Mendy
15
K. Diatta
19
M. Niakhate
3
K. Koulibaly
14
I. Jakobs
26
P. Gueye
10
S. Mane
18
I. Sarr
5
I. Gueye
13
I. Ndiaye
11
N. Jackson

4-2-3-1

SENAway team crest

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • T. Saintfiet

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • P. Thiaw

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Formazioni ufficiali Mali-Senegal

MALI (4-2-3-1): Diarra; Traoré, Diaby, Camara, Dante; Coulibaly, Dieng; Sangaré, Bissouma, Doumbia; Sinayoko. Ct. Saintfiet

SENEGAL (4-3-3): Mendy; Diatta, Seck, Niakhate, Jakobs; Diarra, I. Gueye, P. Gueye; Sarr, Jackson, Mané. Ct. Thiaw.

Forma

MAL
-Forma

Goal segnato (subito)
3/3
Partite con più di 2,5 gol
0/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

SEN
-Forma

Goal segnato (subito)
18/2
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Partite tra le due squadre

MAL

Ultime 5 partite

SEN

0

Vittorie

2

Pareggi

3

Vittorie

6

Goal segnati

11
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
4/5

Il Senegal ha vinto cinque delle ultime sette partite contro il Mali, con due pareggi a completare il bilancio; l’ultimo successo dei maliani risale a un’amichevole di novembre 1997.

0