LaLiga2 - Playoff Estadio La Rosaleda

Di seguito trovi il canale TV e le opzioni di live streaming disponibili per seguire Malaga vs Las Palmas in diretta.

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Malaga-Las Palmas: data e orario

Il Malaga ospita il Las Palmas all'Estadio La Rosaleda in un confronto diretto tra la quarta e la quinta forza della LaLiga2, con la corsa alla promozione che entra nella sua fase decisiva.

Juan Funes ha costruito una squadra che gioca con convinzione e continuità. Il Malaga arriva a questa sfida avendo vinto quattro delle ultime cinque partite di campionato, segnando dodici gol nel percorso: numeri che parlano da soli.

Il Las Palmas di Luis Garcia sa che una sconfitta aprirebbe un distacco difficile da recuperare. I canari hanno dimostrato qualità in diverse occasioni, ma la loro tenuta difensiva nelle ultime settimane ha lasciato qualche interrogativo aperto.

Il Malaga porta in dote anche un precedente recente favorevole: il 2-0 inflitto al Las Palmas proprio all'Estadio La Rosaleda nell'aprile scorso resta un riferimento concreto, non solo psicologico.

Il Las Palmas, però, ha saputo vincere anche in trasferta, come dimostra il successo per 2-1 sul campo del Deportivo La Coruna nell'ultima giornata. La squadra di Garcia non verrà a Malaga a difendersi.

Di seguito tutte le informazioni su dove vedere Malaga vs Las Palmas in diretta TV e live streaming, con orario di calcio d'inizio e ultime notizie.

Formazioni

Il tecnico del Malaga Juan Funes non ha comunicato indisponibili o squalificati in vista di questa partita. Nessuna formazione probabile è stata resa nota: ulteriori aggiornamenti sono attesi nelle ore precedenti al calcio d'inizio.

Anche il Las Palmas di Luis Garcia non ha fornito indicazioni ufficiali sugli indisponibili o sui diffidati. Nessuna lista dei convocati è stata pubblicata al momento. Le informazioni verranno aggiornate non appena disponibili.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

Il Malaga è la squadra più in forma del campionato nelle ultime settimane. Nelle ultime cinque partite di LaLiga2 ha ottenuto quattro vittorie e un pareggio, segnando dodici gol e subendone cinque. Il risultato più recente è la vittoria per 1-0 in casa del Las Palmas il 7 giugno, mentre in precedenza aveva battuto il Real Saragozza per 2-0 in trasferta. L'unico punto lasciato per strada è arrivato con l'1-1 sul campo del Racing Santander.

Il Las Palmas ha collezionato tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque gare. Il successo più recente è quello per 2-1 in casa del Deportivo La Coruna, preceduto da un pareggio per 1-1 contro il Real Saragozza. Il dato che stona è la pesante sconfitta per 5-1 contro l'FC Andorra, un risultato che contrasta con il resto del percorso. In totale, i canari hanno segnato sette gol e ne hanno subiti dieci in questo arco di partite.

Precedenti

L'ultimo confronto diretto tra le due squadre risale al 7 giugno 2026, quando il Malaga ha vinto per 1-0 in casa del Las Palmas in LaLiga2. Prima di quella gara, il Malaga si era imposto per 2-0 all'Estadio La Rosaleda nell'aprile 2026 e aveva vinto per 1-0 all'Estadio de Gran Canaria nell'agosto 2025. Negli ultimi cinque precedenti disponibili, il Malaga ha vinto tre volte e il Las Palmas una, con un pareggio per 2-2 a Gran Canaria nel marzo 2023.

Classifica





Malaga e Las Palmas sono in corsa per la promozione.





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