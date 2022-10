Vincere per alimentare le speranze del passaggio del turno: questo l'obiettivo della Juve contro il Maccabi. Dove vedere la gara in tv e streaming.

Parola d'ordine: vincere. La Juventus vola in Israele per cercare tre punti fondamentali contro il Maccabi Haifa e sperare ancora nella qualificazione agli ottavi di finale di Champions League.

I bianconeri hanno vinto la gara d'andata contro gli israeliani grazie alla doppietta di Vlahovic e alla doppietta di Rabiot, ma anche grazie a una super prestazione di Angel Di Maria, conquistando il primo successo nel girone.

Complicatissima la situazione del Maccabi, che dopo tre partite è a zero punti, ultimo nel Gruppo H e con un solo risultato per sperare nella qualificazione: la vittoria.

QUANDO SI GIOCA MACCABI HAIFA-JUVENTUS

La partita tra Maccabi Haifa e Juventus, in programma martedì 11 ottobre 2022, verrà disputata al Sammy Ofer Stadium di Haifa. Il fischio d'inizio è fissato alle ore 18:45.

DOVE VEDERE MACCABI HAIFA-JUVENTUS IN TV E STREAMING

Sarà possibile seguire la partita in diretta su Sky al canale Sky Sport Uno (201) e sul numero 252 del satellite, con prepartita a partire dalle ore 18:00: in streaming l'evento potrà essere guardato sull'app di Sky, ovvero Sky Go, scaricabile su dispositivi mobili e PC, e su NOW TV, che dà la possibilità di acquistare il singolo evento. L'alternativa, sempre a pagamento, è Infinity+.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Non sono stati ancora resi noti i telecronisti della gara tra Maccabi Haifa e Juventus, sia per quanto riguarda Sky che Infinity+.

PROBABILI FORMAZIONI MACCABI HAIFA-JUVENTUS

La Juventus ritrova Di Maria, che in campionato ha scontato la seconda e ultima giornata di squalifica contro il Milan, e dovrebbe tornare al tridente con il Fideo, Vlahovic e Kostic. Possibile panchina per Cuadrado e Milik. A centrocampo uno tra McKennie e Locatelli.

MACCABI HAIFA (5-3-2): Cohen; Sundgren, Seck, Batubinsika, Goldberg, Cornud; Muhammad, Chery, Abu Fani; Pierrot, Tchibota.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bremer, Bonucci, Alex Sandro; Locatelli, Paredes, Rabiot; Di Maria, Vlahovic, Kostic.