Dove vedere Ludogorets-Roma in tv e in streaming

Roma sul campo del Ludogorets per la prima gara di Europa League: ecco dove seguire il match in diretta tv, in streaming e le probabili formazioni.

La Roma inizia l'avventura in Europa League. I giallorossi dopo il trionfo della passata stagione in Conference League, si misurano con il secondo trofeo continentale per ordine d'importanza sfidando i bulgari del Ludogorets.

Primo impegno per la formazione di José Mourinho, inserita nel raggruppamento C che contempla anche Betis e HJK Helsinki.

QUANDO SI GIOCA LUDOGORETS-ROMA

Ludogorets-Roma si giocherà giovedì 8 settembre 2022 alla 'Ludogorets Arena'. Il calcio d'inizio è stato fissato per le ore 18.45.

DOVE VEDERE LUDOGORETS-ROMA IN DIRETTA TV E STREAMING

Il debutto della Roma in Europa League verrà trasmesso in diretta su DAZN, app scaricabile su smart tv di ultima generazione, su console di gioco come PlayStation e Xbox, o tramite dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION BOX.

La partita sarà visibile anche su Sky ai canali Sky Sport Uno (201 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite)

Attraverso DAZN sarà possibile seguire il match in diretta streaming scaricando l'app su smartphone e tablet o collegandosi al portale ufficiale. I clienti Sky potranno seguire lo stesso procedimento, ma utilizzando il servizio Sky Go.

Si potrà seguire la gara della Roma anche su NOW, il servizio streaming on demand di Sky. Acquistato il ticket 'Sport', sarà possibile selezionare la diretta dell'evento.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

DAZN non ha ancora comunicato la coppia di telecronisti per Ludogorets-Roma, che su Sky sarà invece raccontata da Riccardo Gentile e Lorenzo Minotti.

PROBABILI FORMAZIONI LUDOGORETS-ROMA

LUDOGORETS (4-2-3-1): Padt; Nedyalkov, Plastun, Verdon, Cicinho; Piotrowski, Show; Tekpetey, Cauly, Despodov; Tissera.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibanez; Celik, Camara, Matic, Zalewski; Pellegrini, El Shaarawy; Belotti.