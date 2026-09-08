Dove vedere Liverpool-Atletico Madrid in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Champions League - Game Week 1 9 set 2026 - 15:00 Anfield

Di seguito i canali disponibili per seguire Liverpool-Atletico Madrid in TV e in streaming.

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Liverpool-Atletico Madrid: mercoledì 9 settembre ore 21

Liverpool e Atletico Madrid si affrontano ad Anfield nella fase a gironi della UEFA Champions League 2026/27. Un esordio europeo di peso per entrambe le squadre, impegnate a cercare slancio nelle prime settimane della nuova stagione.

I Reds di Andoni Iraola arrivano a questa sfida con un avvio di Premier League tutt'altro che convincente. Dopo due pareggi consecutivi contro Newcastle United e Nottingham Forest, Liverpool ha ritrovato i tre punti battendo l'Ipswich Town 2-0 la scorsa giornata. Il centrocampista ungherese Dominik Szoboszlai, ora vice-capitano del club, ha già lanciato un messaggio chiaro: per tornare a lottare per il titolo, i Reds devono ritrovare quella ferocia e quell'intensità che li ha contraddistinti nei momenti migliori.

Fuori dal campo, il club ha annunciato un accordo commerciale record da 300 milioni di sterline con Turkish Airlines come nuovo sponsor sulla maglia, ponendo fine a 17 anni di partnership con Standard Chartered. Un segnale delle ambizioni finanziarie del club sul palcoscenico europeo.

L'Atletico Madrid sbarca a Liverpool con qualche incertezza di troppo. Diego Simeone deve fare i conti con l'assenza di Alexander Soerloth per infortunio e la squalifica di Arnau Ortiz, mentre la sconfitta per 3-0 subita contro l'Athletic Bilbao nell'ultimo turno di Liga ha sollevato qualche interrogativo sulla tenuta difensiva della squadra. Tuttavia, la presenza di Julian Alvarez nel gruppo dei convocati dovrebbe rappresentare una notizia positiva per i Colchoneros, con l'attaccante argentino tornato a disposizione dopo un'estate segnata da intense speculazioni di mercato.

Nei cinque precedenti tra le due squadre in Champions League, Anfield si è rivelato un terreno ostico per l'Atletico: nella sfida più recente, disputata nella fase a gironi della scorsa edizione, il Liverpool si impose per 3-2. Simeone conoscerà bene l'ambiente e preparerà la sua squadra con la consueta meticolosità tattica.

Per seguire la partita in diretta, di seguito trovi tutte le informazioni su canali TV, live streaming e orario di calcio d'inizio.

Formazioni

In casa Liverpool, Andoni Iraola dovrebbe schierare Alisson Becker in porta, con una difesa composta da Jeremy Jacquet, Ronald Araujo, Virgil van Dijk e Milos Kerkez. A centrocampo spazio a Dominik Szoboszlai e Ryan Gravenberch, mentre in avanti il terzetto formato da Bradley Barcola, Florian Wirtz e Cody Gapko dovrebbe supportare Alexander Isak.

L'Atletico Madrid di Diego Simeone dovrebbe invece schierarsi con Jan Oblak tra i pali, con David Hancko, Marc Pubill, Marcos Llorente e Alejandro Grimaldo in difesa. Morten Hjulmand e Pablo Barrios presidiano la mediana con Giuliano Simeone, Alejandro Baena e Ademola Lookman a supporto del rientrante Julian Alvarez.

Stato di forma

In Premier League, il Liverpool ha pareggiato 2-2 sia contro il Newcastle United che contro il Nottingham Forest, prima di vincere 2-0 in trasferta contro l'Ipswich Town nell'ultima giornata mentre l'Atletico Madrid ha vinto in trasferta contro il Siviglia (3-1) e battuto il Malaga (2-0), ma hanno ceduto nettamente 3-0 all'Athletic Bilbao nell'ultima uscita prima di questa sfida europea.

Precedenti

Nell'ultimo precedente tra le due squadre in Champions League, disputato il 17 settembre 2025 ad Anfield, il Liverpool si impose per 3-2 sull'Atletico Madrid. Considerando le ultime cinque sfide europee tra i due club, il Liverpool conduce con 3 vittorie contro 2 dell'Atletico, con un totale di 11 gol segnati dai Reds e 8 dai Colchoneros. Da segnalare che nella doppia sfida della stagione 2019/20, l'Atletico eliminò il Liverpool con una vittoria per 1-0 all'andata e un 3-2 al ritorno ad Anfield.

Classifica













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