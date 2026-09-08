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Simone Giromini

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Dove vedere Liverpool-Atletico Madrid in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Dove vedere la partita di Champions League tra Liverpool e Atletico Madrid: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Champions League - Game Week 1
Anfield

Di seguito i canali disponibili per seguire Liverpool-Atletico Madrid in TV e in streaming.

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Liverpool-Atletico Madrid: mercoledì 9 settembre ore 21

Liverpool e Atletico Madrid si affrontano ad Anfield nella fase a gironi della UEFA Champions League 2026/27. Un esordio europeo di peso per entrambe le squadre, impegnate a cercare slancio nelle prime settimane della nuova stagione.

I Reds di Andoni Iraola arrivano a questa sfida con un avvio di Premier League tutt'altro che convincente. Dopo due pareggi consecutivi contro Newcastle United e Nottingham Forest, Liverpool ha ritrovato i tre punti battendo l'Ipswich Town 2-0 la scorsa giornata. Il centrocampista ungherese Dominik Szoboszlai, ora vice-capitano del club, ha già lanciato un messaggio chiaro: per tornare a lottare per il titolo, i Reds devono ritrovare quella ferocia e quell'intensità che li ha contraddistinti nei momenti migliori.

Fuori dal campo, il club ha annunciato un accordo commerciale record da 300 milioni di sterline con Turkish Airlines come nuovo sponsor sulla maglia, ponendo fine a 17 anni di partnership con Standard Chartered. Un segnale delle ambizioni finanziarie del club sul palcoscenico europeo.

L'Atletico Madrid sbarca a Liverpool con qualche incertezza di troppo. Diego Simeone deve fare i conti con l'assenza di Alexander Soerloth per infortunio e la squalifica di Arnau Ortiz, mentre la sconfitta per 3-0 subita contro l'Athletic Bilbao nell'ultimo turno di Liga ha sollevato qualche interrogativo sulla tenuta difensiva della squadra. Tuttavia, la presenza di Julian Alvarez nel gruppo dei convocati dovrebbe rappresentare una notizia positiva per i Colchoneros, con l'attaccante argentino tornato a disposizione dopo un'estate segnata da intense speculazioni di mercato.

Nei cinque precedenti tra le due squadre in Champions League, Anfield si è rivelato un terreno ostico per l'Atletico: nella sfida più recente, disputata nella fase a gironi della scorsa edizione, il Liverpool si impose per 3-2. Simeone conoscerà bene l'ambiente e preparerà la sua squadra con la consueta meticolosità tattica.

Per seguire la partita in diretta, di seguito trovi tutte le informazioni su canali TV, live streaming e orario di calcio d'inizio.

Formazioni

Probabili formazioni Liverpool - Atletico Madrid

4-2-3-1
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Formazione
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM
4-4-2
A. BeckerA. BeckerJ. JacquetJ. JacquetR. AraujoR. AraujoV. van DijkV. van DijkM. KerkezM. KerkezD. SzoboszlaiD. SzoboszlaiC. GakpoC. GakpoR. GravenberchR. GravenberchB. BarcolaB. BarcolaF. WirtzF. WirtzA. IsakA. IsakJ. OblakJ. OblakD. HanckoD. HanckoM. PubillM. PubillM. LlorenteM. LlorenteA. GrimaldoA. GrimaldoM. HjulmandM. HjulmandG. SimeoneG. SimeoneP. BarriosP. BarriosA. LookmanA. LookmanA. BaenaA. BaenaJ. AlvarezJ. Alvarez
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM
4-2-3-1
Liverpool

Formazione titolare

Atletico Madrid

Allenatore

  • A. Iraola
  • D. Simeone

In casa Liverpool, Andoni Iraola dovrebbe schierare Alisson Becker in porta, con una difesa composta da Jeremy Jacquet, Ronald Araujo, Virgil van Dijk e Milos Kerkez. A centrocampo spazio a Dominik Szoboszlai e Ryan Gravenberch, mentre in avanti il terzetto formato da Bradley Barcola, Florian Wirtz e Cody Gapko dovrebbe supportare Alexander Isak.

L'Atletico Madrid di Diego Simeone dovrebbe invece schierarsi con Jan Oblak tra i pali, con David Hancko, Marc Pubill, Marcos Llorente e Alejandro Grimaldo in difesa. Morten Hjulmand e Pablo Barrios presidiano la mediana con Giuliano Simeone, Alejandro Baena e Ademola Lookman a supporto del rientrante Julian Alvarez.

Stato di forma

LIV

LIV - Forma

COM
D0-0
COM
V2-0
NEW
D2-2
NFO
D2-2
IPS
V0-2
Gol segnato (subito)
8/4
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
ATM

ATM - Forma

OM
V1-2
MAL
V2-0
VIL
D2-2
SEV
V1-3
ATH
S3-0
Gol segnato (subito)
9/7
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

In Premier League, il Liverpool ha pareggiato 2-2 sia contro il Newcastle United che contro il Nottingham Forest, prima di vincere 2-0 in trasferta contro l'Ipswich Town nell'ultima giornata mentre l'Atletico Madrid ha vinto in trasferta contro il Siviglia (3-1) e battuto il Malaga (2-0), ma hanno ceduto nettamente 3-0 all'Athletic Bilbao nell'ultima uscita prima di questa sfida europea.

Precedenti

Testa a testa

LiverpoolPareggioAtletico Madrid
3
0
2
Champions League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
3
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
2
FIN
Champions League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
0
FIN
Champions League
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
2
Liverpool badge
Liverpool
LIV
3
FIN
Champions League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
3
FIN
Champions League
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
Liverpool badge
Liverpool
LIV
0
FIN
9Gol segnati8
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

Nell'ultimo precedente tra le due squadre in Champions League, disputato il 17 settembre 2025 ad Anfield, il Liverpool si impose per 3-2 sull'Atletico Madrid. Considerando le ultime cinque sfide europee tra i due club, il Liverpool conduce con 3 vittorie contro 2 dell'Atletico, con un totale di 11 gol segnati dai Reds e 8 dai Colchoneros. Da segnalare che nella doppia sfida della stagione 2019/20, l'Atletico eliminò il Liverpool con una vittoria per 1-0 all'andata e un 3-2 al ritorno ad Anfield.

Classifica

#
GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
2
AEK AteneAEK AteneAEK
110010+13
V
3
LilleLilleLIL
110010+13
V
4
Manchester CityManchester CityMCI
10100001
D
5
Real MadridReal MadridRMA
10100001
D
6
InterInterINT
10100001
D
7
FC PortoFC PortoPOR
10100001
D
8
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
10100001
D
9
VillarrealVillarrealVIL
10100001
D
10
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
00000000
11
Slavia PragaSlavia PragaSLP
00000000
12
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
00000000
13
VikingVikingVIK
00000000
14
LensLensRCL
00000000
15
BarcellonaBarcellonaBAR
00000000
16
GalatasarayGalatasarayGAL
00000000
17
PSVPSVPSV
00000000
18
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
19
RomaRomaROM
00000000
20
FenerbahceFenerbahceFB
00000000
21
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
00000000
22
Sporting CPSporting CPSCP
00000000
23
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
00000000
24
ArsenalArsenalARS
00000000
25
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
00000000
26
NapoliNapoliNAP
00000000
27
Atletico MadridAtletico MadridATM
00000000
28
ComoComoCOM
00000000
29
FeyenoordFeyenoordFEY
00000000
30
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
31
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
00000000
32
RB LipsiaRB LipsiaRBL
00000000
33
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
34
Club BrugesClub BrugesCLB
100123-10
S
35
Real BetisReal BetisBET
100101-10
S
36
LASKLASKLAS
100101-10
S
Qualificato agli ottavi di finale




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