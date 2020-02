Dove vedere Lione-Juventus in tv e streaming

L'Olympique Lione sfida la Juventus nell'andata degli ottavi di Champions: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

L'Olympique di Rudi Garcia affronta in casa la di Maurizio Sarri nell'andata degli ottavi di finale di . I francesi si sono qualificati alla fase ad eliminazione diretta piazzandosi al 2° posto nel Gruppo G dietro al , mentre la Vecchia Signora ha dominato il Gruppo D, nel quale ha preceduto l' .

Nei 4 precedenti contro i bianconeri in competizioni europee, il Lione non ha mai battuto la Juventus, rimediando un pareggio e 3 sconfitte. Fra queste un doppio 0-1 nelle due sfide casalinghe, valevoli per i quarti di finale dell’ 2013/14 e per la fase a gironi della Champions League 2016/17.

Da un lato il Lione è sempre stato eliminato quando ha affrontato squadre italiane nella fase ad eliminazione diretta della Champions League, con un 1-3 complessivo contro il nel 2005/06 (quarti di finale) e uno 0-2 contro la nel 2006/07 (ottavi di finale). Dal canto suo la Juventus ha sempre ottenuto la qualificazione quando ha affrontato formazioni francesi dagli ottavi in poi.

Altre squadre

È la sesta stagione consecutiva in cui Madama raggiunge gli ottavi di finale. Nelle ultime 5 ha raggiunto i quarti in 4 occasioni, mentre nel 2015/16 venne eliminata dal (4-6 il punteggio finale complessivo in favore dei tedeschi).

Memphis Depay, che salterà la gara per infortunio, è il miglior marcatore del Lione con 5 reti, Paulo Dybala è invece il bomber bianconero nel massimo torneo continentale con 3 goal realizzati.

QUANDO SI GIOCA LIONE-JUVENTUS

Lione-Juventus si giocherà la sera di mercoledì 26 febbraio 2020 nella cornice del Parc OL di Lione. Il fischio d'inizio della partita è in programma per le ore 21.00.

DOVE VEDERE LIONE-JUVENTUS IN TV E STREAMING

La sfida Lione-Juventus sarà trasmessa in esclusiva in diretta da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Gli abbonati Sky potranno seguire la partita anche in diretta mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricando l'apposita app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

In alternativa c'è anche l'opzione Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare, fra cui la Champions League, acquistando uno dei pacchetti proposti.

PROBABILI FORMAZIONI LIONE-JUVENTUS

Rudi Garcia si affiderà al 3-4-1-2. Terrier agirà sulla trequarti alle spalle del tandem d'attacco Ekambi e B. Traoré. In mediana Tousart e Aouar saranno i due interni, con Dubois e Cornet sulle due fasce. In porta ci sarà Lopes, davanti a lui Denayer, Marcelo e Marçal potrebbero comporre la linea difensiva a tre. Assente per infortunio l'olandese Memphis Depay, stella della formazione francese.

Sarri potrebbe schierare Cuadrado esterno offensivo destro nel tridente d'attacco con Dybala e Cristiano Ronaldo. Torna a disposizione anche Higuain, che dovrebbe comunque partire dalla panchina. A centrocampo ha smaltito il suo problema muscolare Pjanic: il bosniaco dovrebbe tornare in cabina di regia, con Ramsey o Bentancur più Rabiot (favorito su Matuidi) come mezzali. A disposizione del tecnico bianconero ci sarà anche Khedira, pronto al rientro dopo l'operazione al ginocchio. Ma il tedesco dovrebbe partire dalla panchina. In difesa, infine, davanti a Szczesny, Danilo e Alex Sandro saranno i due terzini, con De Ligt e Bonucci a comporre la coppia centrale.

LIONE (3-4-1-2): Lopes; Denayer, Marcelo, Marçal; Dubois, Tousart, Aouar, Cornet; Terrier; Ekambi, B.Traoré.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Ramsey, Pjanic, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Cristiano Ronaldo.