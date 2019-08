Dove vedere Lille-Roma in tv e streaming

La Roma affronta il Lille, test probante contro i vicecampioni di Francia: ecco le probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

L'amichevole contro il è la settima uscita di questo precampionato per la di Paulo Fonseca, il primo test di livello internazionale. Dopo i due successi entrambi per 3-1 contro Ternana e , i giallorossi provano a testarsi contro una squadra che giocherà la essendoci entrata dalla porta principale.

Il Lille è reduce infatti dallo straordinario secondo posto in alle spalle della corazzata e pur avendo ceduto i gioielli Pepé e Leao (appena andato al ), rappresenta sicuramente un test severo per la Lupa.

La Roma d'altro canto è ancora un cantiere aperto, in cui l'unica certezza è il modulo adottato dal Fonseca, il 4-2-3-1. Dal mercato dovrebbero arrivare ancora un difensore centrale e un centravanti al posto del partente Dzeko, che peraltro - finchè c'è - regge sulle sue spalle l'attacco giallorosso.

QUANDO SI GIOCA LILLE-ROMA

L'amichevole tra Lille e Roma si giocherà sabato 3 agosto alle ore 16.00. Il match avrà luogo allo Stade Pierre-Mauroy (Villeneuve d'Ascq).

DOVE VEDERE LILLE-ROMA IN TV E STREAMING

Lille-Roma sarà trasmessa in diretta dal canale tematico del club giallorosso, Roma Tv, che sta seguendo tutte le amichevoli prestagionali della squadra. Per vederlo occorre essere abbonati al pacchetto Sport di Sky e sintonizzarsi sul canale 213 del satellite.

La gara tra Lille e Roma sarà visibile anche in , sempre per gli abbonati Sky, tramite il servizio Sky Go: necessario installare l'app sul proprio Pc, tablet e smartphone e disporre di una connessione internet veloce.

PROBABILI FORMAZIONI LILLE-ROMA

Fonseca insiste sul 4-2-3-1 con cui sta disegnando la Roma in questo avvio di stagione, con Florenzi riportato nella posizione di terzino destro e probabilmente Kolarov preferito a Spinazzola dalla parte opposta.

Rispetto al match contro il Perugia, tra i pali potrebbe esserci Pau Lopez al posto di Mirante, mentre dovrebbe essere confermata la coppia centrale Mancini-Fazio. A centrocampo Diawara titolare ai danni di Cristante, con Pellegrini al suo fianco.

Al centro dell'attacco ci sarà ancora Dzeko, con Under, Zaniolo e Perotti alle sue spalle: panchina iniziale per Schick e Kluivert.

Nel Lille riflettori sul nuovo acquisto Timothy Weah, figlio del grande George, e sulla coppia d'attacco formata dall'esperto Remy e dal giovane Bamba.

LILLE (4-4-2): Maignan; Çelik, Fonte, Soumaoro, Bradaric; Weah, André, Maia, Araujo; Rémy, Bamba. All. Christophe Galtier.

ROMA (4-2-3-1): Lopez; Florenzi, Mancini, Fazio, Kolarov; Diawara, Pellegrini; Under, Zaniolo, Perotti; Dzeko. All. Paulo Fonseca.