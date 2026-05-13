Dove vedere Lens-PSG in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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PSG ad un passo dalla vittoria del campionato.

La Ligue 1 2025/2026 si può decidere nell'incrocio tra prima e seconda della classe, ossia la squadra di Luis Enrique ed un Lens degno rivale dei campioni in carica capace di tener testa ai più quotati avversari.

I parigini, visto il +6 di vantaggio a 2 giornate dalla finecon un pareggio sarebbero certi del trionfo.

Di seguito tutte le info sul match, comprese quelle che riguardano formazioni, canale tv e copertura streaming.

Come guardare Lens-PSG in diretta? Canale TV e diretta streaming

Lens-PSG sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport (256) e visibile in streaming su NOW, Sky Go e utilizzando NordVPN.

Come guardare ovunque con una VPN

Lens-PSG: ora di inizio

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Lens-PSG si gioca mercoledì 13 maggio 2026, alle ore 21:00, allo stadio Bollaert-Delelis di Lens.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Lens-PSG

LENS (3-4-2-1): Risser; Baidoo, Sarr, Gainoo; Udol, Sima, Sangaré, Thomasson; Fofana, Said; Edouard. All. Sage.

PSG (4-3-3): Safonov; Mayulu, Zabarnyi, Beraldo, Hernandez; Neves, Vitinha, Dro; Doué, Dembelé, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique.

Forma

Partite tra le due squadre

Classifica