Goal.com
LiveBiglietti
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Ligue 1
team-logoLens
Stade Bollaert-Delelis
team-logoParis Saint-Germain
Guarda su NOWGuarda su Sky Sport
Claudio D'Amato

Dove vedere Lens-PSG in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Ligue 1
Lens vs Paris Saint-Germain
Lens
Paris Saint-Germain

Lens-PSG può decidere la Ligue 1 2025/2026: tutto sul match, incluse le info riguardanti formazioni, canali tv e diretta streaming.

Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

PSG ad un passo dalla vittoria del campionato.

La Ligue 1 2025/2026 si può decidere nell'incrocio tra prima e seconda della classe, ossia la squadra di Luis Enrique ed un Lens degno rivale dei campioni in carica capace di tener testa ai più quotati avversari.

I parigini, visto il +6 di vantaggio a 2 giornate dalla finecon un pareggio sarebbero certi del trionfo.

Di seguito tutte le info sul match, comprese quelle che riguardano formazioni, canale tv e copertura streaming.

Come guardare Lens-PSG in diretta? Canale TV e diretta streaming

Abbonati a SKY SportScopri le migliori offerte

Ligue 1
Lens crest
Lens
RCL
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG

Abbonati a NOWScopri le migliori offerte

Guarda in streaming su NordVPNGuarda qui

Lens-PSG sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport (256) e visibile in streaming su NOW, Sky Go e utilizzando NordVPN.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Lens-PSG: ora di inizio

crest
Ligue 1 - Ligue 1
Stade Bollaert-Delelis

Lens-PSG si gioca mercoledì 13 maggio 2026, alle ore 21:00, allo stadio Bollaert-Delelis di Lens.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Lens - Paris Saint-Germain

LensHome team crest

3-4-2-1

Formazione

4-3-3

Home team crestPSG
40
R. Risser
6
S. Baidoo
20
M. Sarr
25
P. Ganiou
22
W. Said
2
R. Aguilar
14
M. Udol
28
A. Thomasson
8
M. Sangare
10
F. Thauvin
11
O. Edouard
39
M. Safonov
24
S. Mayulu
21
L. Hernandez
5
Marquinhos
6
I. Zabarnyi
8
F. Ruiz
87
J. Neves
17
Vitinha
7
K. Kvaratskhelia
14
D. Doue
10
O. Dembele

4-3-3

PSGAway team crest

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • P. Sage

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • Luis Enrique

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

Probabili formazioni Lens-PSG

LENS (3-4-2-1): Risser; Baidoo, Sarr, Gainoo; Udol, Sima, Sangaré, Thomasson; Fofana, Said; Edouard. All. Sage.

PSG (4-3-3): Safonov; Mayulu, Zabarnyi, Beraldo, Hernandez; Neves, Vitinha, Dro; Doué, Dembelé, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique.

Forma

RCL
-Forma

Goal segnato (subito)
12/7
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
4/5

PSG
-Forma

Goal segnato (subito)
12/7
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Partite tra le due squadre

RCL

Ultime 5 partite

PSG

0

Vittorie

0

Pareggi

5

Vittorie

2

Goal segnati

8
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Classifica

Pubblicità