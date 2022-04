Tornano le grandi notti europee per la Roma, impegnata a scrivere la storia in Conference League: testa rivolta al primo atto della semifinale, in programma in Inghilterra sul campo del Leicester.

I giallorossi hanno eliminato i norvegesi del Bodø/Glimt nel turno precedente, ribaltando l'1-2 dell'andata grazie al roboante 4-0 dell'Olimpico; molto più sofferta la qualificazione degli inglesi, capaci di espugnare lo stadio del PSV dopo lo 0-0 del primo atto.

Seconda semifinale europea consecutiva per la Roma, lo scorso anno eliminata da un altro club inglese, il Manchester United, ma sul palcoscenico dell'Europa League.

Il Leicester, dal canto suo, ha già affrontato un'italiana in questa stagione: nel girone di Europa League, pareggiando per 2-2 in casa e perdendo per 3-2 in trasferta contro il Napoli di Spalletti.

QUANDO SI GIOCA LEICESTER-ROMA

Leicester-Roma, valida per l'andata della semifinale di Conference League, si giocherà giovedì 28 aprile 2022 al 'King Power Stadium' di Leicester. Calcio d'avvio previsto alle ore 21.

DOVE VEDERE LEICESTER-ROMA IN TV E STREAMING

DAZN trasmetterà Leicester-Roma grazie alla sua app disponibile per smart tv e utilizzabile su console di gioco PlayStation e Xbox, oltre che su dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e TIMVISION Box.

Su Sky sarà possibile guardare la partita a questi canali: Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (252).

Streaming disponibile sempre tramite l'app di DAZN, raggiungibile anche collegandosi al sito ufficiale da browser del pc.

Gli abbonati Sky potranno fruire del servizio Sky Go con l'app scaricabile su pc, smartphone e tablet. L'alternativa è la piattaforma NOW, utile per assistere alla programmazione dell'emittente satellitare.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Su Sky la telecronaca sarà curata da Federico Zancan, coadiuvato da Luca Marchegiani al commento tecnico. DAZN non ha ancora comunicato i nomi di coloro che racconteranno la sfida del 'King Power Stadium'.

PROBABILI FORMAZIONI LEICESTER-ROMA

Vardy terminale offensivo di riferimento delle 'Foxes', alle suo spalle un nutrito schieramento di trequartisti guidato da Tielemans e Maddison. Söyüncü e Fofana i centrali difensivi davanti a Schmeichel.

L'articolo prosegue qui sotto

Mourinho ritrova Zaniolo dopo la squalifica in campionato e Cristante, rimasto fuori dal match con l'Inter per un problema fisico. Assieme al classe 1999 giocherà Pellegrini alle spalle di Abraham, Mkhitaryan in mezzo al campo.

LEICESTER (4-1-4-1): Schmeichel; Castagne, Söyüncü, Fofana, Justin; Mendy; Lookman, Dewsbury-Hall, Tielemans, Maddison; Vardy. All. Rodgers

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Cristante, Mkhitaryan, Zalewski; Zaniolo, Pellegrini; Abraham. All. Mourinho